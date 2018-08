JUBEL: Chelsea og manager Maurizio Sarri har vunnet begge kampene så langt. I runde tre venter Newcastle. Foto: JOHN SIBLEY / REUTERS

Benitez mener Chelsea er på nivå med Manchester City og Liverpool

Newcastle-manager Rafael Benítez frykter søndagens motstander Chelsea. Han mener det bare er to lag i England som kan måle seg med det blåkledde London-laget.

Publisert: 26.08.18 12:11

– I mitt hode er det tre lag som er litt foran alle andre akkurat nå: Chelsea, Liverpool og Manchester City.

Det sier Benítez i forkant av søndagens oppgjør mot nettopp Chelsea, ifølge Goal.

– Så kommer Manchester United, Tottenham og Arsenal. De har også noe gående for seg, kvalitet i troppen og kan så absolutt være med å kjempe, sier Newcastle-manageren.

– Men hvis jeg må velge tre, så blir det de tre. De har nok kvalitet til å gjøre det veldig bra, fortsetter han om Chelsea, Liverpool og Manchester City.

Chelsea har allerede slått Arsenal. Det var en dramatisk kamp ...

Maurizio Sarri forklarer selv sin filosofi med Chelsea overfor Sky Sports. For ham handler det om å presse i 90 minutter, ha ballen på motstanderens banehalvdel og at forsvaret fokuserer på ball fremfor mann.

– Jeg liker når vi har kontroll på ballen, er veldig glad i mye ballbesittelse og å spille på motstanderens banehalvdel. Men det skal være ballbesittelse med mye tempo. Først og fremst mentalt høyt tempo, men også få ballen fort på den andre banehalvdelen. Det har jeg nok lært etter mange tap, sier han.

– Jeg forsøkte å spille med fem bak for seks år siden, men for meg var det umulig. Det går ikke hvis man vil presse på motstanderens banehalvdel, fortsetter han.

Newcastle har ikke hatt marginene med seg. Et 1-2-hjemmetap for Tottenham og 0–0 hjemme for Cardiff der Kenedy misbrukte et straffespark på overtid er beholdningen. Kenedy (kant) kan for øvrig ikke stille mot moderklubben her.

Men hjemmelaget har brukbart med cover på den plassen og Yedlin (f) er kvitt en skade. Laget hang ganske så bra defensivt sammen i fjor – godt drillet av manager Rafael Benitez. Må ha mer av det samme her for Chelsea har fått en fin innledning. De vant komfortabelt 3–0 borte mot Huddersfield i premieren, og fulgte opp med 3–2 hjemme over Arsenal. Offensivt stemmer mye, men forsvaret er kanskje noe sårbart.

Vi lander på borteseier til 1,60 i odds . Kampen kan du se på TV 2 Sport Premium og spillestopp er 16.55.