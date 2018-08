Børven om Odd-returen: – Jeg har ikke innfridd

Publisert: 11.08.18 14:21

FOTBALL 2018-08-11T12:21:09Z

SKIEN (VG) Torgeir Børven (26) hadde store forventninger til Odd-returen. Med 2 mål på 9 kamper, er spissen klar på at han har levert for dårlig.

– Det har vært varierende for min del. Jeg har vært småskadet hele veien, så jeg føler ikke jeg har kommet skikkelig i form. Det har vært tungt, skuffende og irriterende, sier Børven til VG.

For Odd-spissen har slitt med leggen siden Eliteseriens tredje runde mot Rosenborg, da han fikk en strekk. Etter opptrening og tilbakeslag har bergenseren nå funnet ut at en nerve i klem har vært problemet, og dermed er Børven nå skadefri.

– Nå føler jeg meg fin, så jeg vil spille mye og trene godt. Så håper jeg å hjelpe laget opp på tabellen.

VG Live: Odd – Strømsgodset søndag 19.00

– Håpet på mer

Odd har slitt spillemessig denne sesongen og kaptein Steffen Hagen medgir at de har levert «dårligere enn vi hadde håpet». Midtstopperen er også enig i at man kan forvente mer av Børven.

– Jeg håper han får orden på kroppen og blir skikkelig pigg igjen. Vi forventet jo at han skulle komme tilbake i godt gammelt slag og bøtte inn mål for oss, og det forventer vi fremdeles.

– Har du blitt litt skuffet?

– Det finnes jo mange forklaringer på det, men jeg hadde håpet han skulle bidra med mer for oss til nå da, men vi er ikke sure på for det.

Ikke innfridd

Da Børven var i Odd mellom 2009 og 2012, vekket han stor optimisme i Telemark. «Børven-show» ble et begrep, og bergenseren tok etter hvert stegene videre til Vålerenga og FC Twente. 26-åringen er bare glad for telemarkspublikumet igjen har forventninger til spissen.

– Det er positivt at supporterne er positive, og at de hadde litt forventninger. Jeg håper å innfri, selv om jeg ikke har gjort det til nå. Jeg håper å bli bedre med en lengre skadefri periode, sier Børven.

– Hva er målene dine?

– Jeg vil ta medalje med Odd, og jeg har lyst til å være med å bidra med å score mål, jobbe for laget, levere målgivende og hjelpe de unge spillerne her. Jeg gleder meg til fortsettelsen, sier Børven.

– Bra på trening

Dag-Eilev Fagermo mener at Odd «spiller som en topplag», men at laget sliter med å vippe kampene til å ende med 3 poeng. Odd-treneren håper å kjempe om medalje neste år, og tror Børven da kan bli en sentral spiller i jakten på Odds neste mål.

– Det er skadene som har vært utfordringen for Børven, men han har imponert når han har vært skadefri. Han har vært veldig bra i treningsarbeidet, men når han har nærmet seg toppformen, så har skadene kommet, sier Fagermo.

– Men synes du det har vært for lite sluttprodukt fra Børven?

– Det blir jo det, når man må stå over så mye treninger og kamper. Når han får kontinuitet i treningsarbeidet vil du se potensialet hans, avslutter Fagermo.