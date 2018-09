FORNØYD: Jürgen Klopp smiler her før seieren over West Ham. Foreløpig har klubben full pott i Premier League. Foto: ANDREW YATES / X03469

Derfor ansatte Klopp egen innkast-trener i Liverpool

Mange stusset på at Jürgen Klopp hentet inn en innkast-trener til Liverpool. Nå forklarer tyskeren at den nye spesialisten allerede har gjort en forskjell.

Publisert: 01.09.18 08:04 Oppdatert: 01.09.18 08:21

– Vi har folk til fitness, medisinsk avdeling, ernæring og nå har vi en til innkast. Han er en bra fyr og har allerede gjort en forskjell. Det er kult. Gutta liker å ha en som vet hva han snakker om. Det hjelper alltid når du vil bli bedre, sa Klopp på fredagens pressekonferanse, ifølge Liverpool Echo .

Nylig ble danske Thomas Gronnemark ansatt på i en liten stilling rundt Liverpools førstelag og akademi.

Ifølge lokalavisen har Gronnemark brukt veldig mye tid på å undersøke dødballer de siste 15 årene.

Kan bli farlig

Klopp mener man ikke kan få nok spesialister rundt seg. Ofte har man sett at lange, harde innkast nesten kan være like farlige som innlegg og cornere. For eksempel ble Rory Delap i Stoke kjent for sine lange, skumle kast.

Norges landslag brukte også innkastene til John Arne Riise og Morten Gamst Pedersen som et angrepsvåpen på 2000-tallet.

– For å være ærlig hadde jeg aldri hørt om en innkast-trener. Som fotballmanager hører du om mye forskjellige ting. Jeg har spilt selv og vært manager i 18 år, men det gjør meg ikke til keeper-spesialist. Og jeg er helt klart ikke en innkast-spesialist, sier Klopp.

Ikke i tvil

Den danske 42-åringen har også tidligere hjulpet andre Premier League-klubber og også Midtjylland.

– Da jeg hørte om Thomas var jeg klar på at jeg ønsket å møte han, og etter jeg møtte han var jeg hundre prosent sikker på at jeg ville ansette han. Nå er han her. Vi jobber med innkast fra tid til annen, og vi bruker informasjonen hans mens han ikke er her, sier Klopp før kampen mot Leicester.

VGs tips: Handikap-seier til Liverpool

HKP (1-0) Begge lag har utfra sine ulike forutsetninger levert tilfredsstillende, og vel så det. Leicester åpnet med 1-2 borte for Man.Utd., men har fulgt opp med 2-0 over Wolves og 2-1 borte mot Southampton. I den sistnevnte kampen savnet laget åpenbart Vardy (a), og den tidligere Englands-spissen vil være ute her og.

Liverpool har med sin fulle pott på tre åpningskamper i hvert fall så langt vist at de en seriøs gullkandidat. Laget er det eneste PL-laget som har holdt buret rent, men har kanskje ikke blitt ordentlig testet heller.

To av kampene er vunnet med to-målsmargin, og slik våger vi et handikappspill her. Jada, det stemmer at akkurat Leicester er en de motstanderne Liverpool-sjef Jürgen Klopp har strevd mest med etter at han kom til engelsk fotball. Men det får gå.

Vi anbefaler et spill på handikapseier til Liverpool til 2,10 i odds.

Et alternativ er målscorer-spill på Mohamed Salah til 1,70.

Kampen vises på TV 2 Sport Premium og TV 2 sumo lørdag klokken 13.30. Spillstopp er 13.25.

