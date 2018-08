VIDERE: Ståle Solbakken etter at FCK København slo ut Atalanta av Europa League-kvalifiseringen. Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix / Ritzau Scanpix

Solbakken: – En av mine største opplevelser

2018-08-31

Ståle Solbakken (50) har ledet FC København til spill i Europa i 10 av de 11 sesongene han har hatt sjansen. Torsdagens seier over Atalanta setter han svært høyt.

Publisert: 31.08.18 17:22

– Det er vanskelig å rangere opplevelser, men dette var et lag fra Serie A, et lag som er blitt nummer fire og syv de to i ligaen de to siste sesongene, og som spilte 3–3 borte mot Roma i siste seriekampen – selv om de sparte 8–9 spillere.

Så den prestasjonen vi gjør, ved å slå de ut, ved ikke å slippe inn mål på 210 minutter – og så vinne på straffer, den setter jeg veldig høyt. Det er en av mine største opplevelser som fotballtrener, sier Solbakken til VG.

Han begrunner det også med at det er første gang FCK har slått et lag fra en av de fire største europeiske ligaene – over to kamper.

– Det er nok en av klubbens beste prestasjoner gjennom historien, sier Solbakken – som forrige sesong ikke fikk helt orden på laget sitt. Etterdønningene fra storlaget i 2016/17, med fire salg og en rekke skader, gjorde at det tok tid å bygge et nytt «mesterlag».

Nå leder FCK Superligaen – og torsdag spilte de seg altså inn i Europa League.

Nordmannen har hatt ansvaret i FC København , Nordens største fotballklubb i 10 år og fem måneder, over to perioder. Og Solbakken innrømmer at han har hatt bedre mannskap tidligere.

– De lagene jeg hadde i 2010/11 og i 2016/17, de følte jeg at kunne slå hvem som helst. Dagens er ikke der, men det kan bli bra. Problemet i dag, er at gjennomtrekken av spillere bare blir større og større. Før kunne du ha de gode spillerne i tre år før de reiste videre. Nå er det maks to år, og det gjør det naturlig nok vanskeligere å bygge gode lag, sier Solbakken.

Et av lagene ble bygd rundt den store og sterke spissen Andreas Cornelius, som for et drøyt år siden ble solgt til nettopp Atalanta. Torsdag bommet dansken på det avgjørende straffesparket, som sendte gamleklubben FCK inn i Europa League – og Atalanta havnet utenfor.

– Cornelius kom inn i garderoben vår etter kampen. Han takler dette bra. Han er sterk psykisk. Men vi vet hvor han liker å skyte straffene sine, så der var vi forberedt, smiler Ståle Solbakken.