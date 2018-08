Liverpool har full pott: – Løp eller så dreper jeg deg!

(Crystal Palace-Liverpool 0–2) Liverpool står med full pott og 6–0 i målforskjell etter to ligakamper. Selvfølgelig skulle det handle mye om Mohamed Salah (26) - denne gang i servitørrollen. Og de målene kom i slutten av hver omgang.

– Det virker som Liverpool sier til Manchester City at «dere bør se på oss denne sesongen - vi skal følge dere hele veien», sa den tidligere Premier League -stjernen Chris Sutton som ekspert på BBC.

I 1. omgangs siste minutt fikk Liverpool straffespark på et yrende Selhurst Park. Det var Salah som gikk ned i duell med Mamadou Sakho. Dommer Michael Oliver pekte på 11-metersmerket. Crystal Palace-spillerne protesterte vilt, mer enn det som er «vanlig». Selv manager Roy Hodgson freste på sidelinjen.

– Klønete av Sakho, fastslo Simen Stamsø Møller som ekspert på TV2.

– Jeg mener Salah ble felt. Det var tilstrekkelig kontakt, fastslo Chris Sutton som ekspert hos BBC.

James Milner (32) satte straffen i mål - som så ofte før. Og når Milner scorer, så vinner Liverpool. I hvert fall nesten alltid. Og de taper ikke: Før mandagens kamp hadde Milner scoret i 47 Premier League-matcher - og 37 av dem vant Liverpool, 10 endte uavgjort.

2–0 kom på overtid. Crystal Palace hadde corner - men det endte med en vanvittig Liverpool-kontring. Mohamed Salah fant Sadio Mané, som snublet ballen i mål etter å ha blitt presset hardt av Patrick van Aanholt.

Jürgen Klopp sa dette i et intervju vist på TV2:

– I slike øyeblikk der de er slitne, trenger kanskje spillerne en sint manager på sidelinjen - «løp eller så dreper jeg deg» - og de svarte med en fantastisk kontring.

– Mål i 44. og 92. minutt er mine favoritt-tidspunkter. Det er ikke perfekt, men det er bra å vinne, smilte tyskeren.

– Jeg liker dette Liverpool-laget bedre enn jeg har gjort på lenge, fastslo den gamle Liverpool-kjempen Phil Thompson som ekspert på TV2.

Crystal Palace parkerte bussen i 1.omgang. De lå kompakt og forsvarte seg bra helt til straffen.

– Det er synd med det røde kortet, for det tar energien litt ut av oss. Jeg synes vi klarer å holde dem fra sjanser, sa Alexander Sørloth til TV2 etterpå.

Etter pause måtte de lenger fram for å få en utligning. Palace var nærme på et glitrende frispark fra serberen Luka Milivojevic, men nykomlingen Alisson viste hvorfor han var verdt alle millionene han kostet fra AS Roma.

Aaron Wan-Bissaka hadde gjort en glitrende kamp for Palace, men drøyt kvarteret før slutt felte han Mohamed Salah på vei alene mot mål. Det måtte selvfølgelig bli rødt kort. Han fikk stående ovasjoner fra Palace-fansen på vei ut av banen. Frisparket fra 16 meter og 16 centimeter satte Salah imidlertid via muren og til corner.

Han hadde også en farlig heading som Palace-keeper Wayne Hennessey fistet over.

Alexander Sørloth startet på benken fora Crystal Palace, men Christian Benteke imponerte ingen og nordmannen ble byttet inn 20 minutter før slutt. Han gjorde sine saker bra på den korte tiden.

Roberto Firmino ble liggende nede på slutten, men heldigvis var det ikke noe verre enn krampe.

Liverpool vant 4–0 over West Ham i sesongens første kamp, mens Crystal Palace vant 2–0 mot Fulham.

Liverpool har dermed vunnet fem strake bortekamper på Selhurst Park.

Siden Jürgen Klopp overtok i oktober 2015, har Liverpool laget 342 mål i Premier League - mer enn noen annen klubb i samme periode.