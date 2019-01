MÅLRETTET: Ole Gunnar Solskjær har alltid jobbet hardt for å komme seg dit han vil. Foto: PHIL NOBLE

Solskjær-kompis: – Ole har alltid vært en sta jævel

MANCHESTER (VG) De har vært venner siden barndommen. Nå er Kristiansund-trener Christian Michelsen forbløffet over Ole Gunnar Solskjærs inntreden som Manchester United-manager.

– For en som har vært i omgangskretsen hans, er dette uvirkelig. Hele greia er egentlig surrealistisk. Ole Gunnar har løftet et synkende skip med masse negativitet og sutring. Det han opplever nå, er stort, forteller Michelsen til VG.

Han har selv prestert oppsiktsvekkende bra som KBK-trener de siste årene. Nå lar Michelsen seg inspirere av kompisen sin som lørdag ettermiddag ble historisk ved å lede Manchester United til lagets femte strake seier .

– Dette forteller meg at alt mulig i fotball hvis man er god, jobber hardt og har marginer. Ole Gunnar har tråkket opp stien for alle oss med norske pass ikke bare en gang, men to ganger. Han sprenger grenser. Ole har alltid vært en sta jævel som har satt seg mål som han ønsker å nå. Man snakker om den smilende, snille Ole Gunnar – men dæven: Han er også en vinner som ikke er redd for å si ifra når det trengs. Samtidig blir han forbundet med de gode verdiene som nordmenn har. Og det er Ole Gunnar: Han er en av folket, roser Michelsen.

Beundrer Solskjær

Da Solskjær sto uten jobb etter å ha fått sparken i Cardiff, møtte 45-åringen opp på Kristiansund-treninger hver uke for å støtte opp om arbeidet til Michelsen.

Det forteller litt om det gode vennskapet og det sterke båndet begge har til hverandre og Kristiansund, hvor de vokste opp bare noen meter fra hverandre. Det er også en av grunnene til at Michelsen ser opp til kompisen sin.

– Ole Gunnar er en fantastisk person og en utrolig flink manager. Det skal egentlig ikke være mulig at det er en kristiansunder som sitter ved roret i en av verdens aller største klubber, men det forundrer meg ikke om han enda engang gjør det ingen andre trodde var mulig. Hvis man tenker på lederjobber i verden, uavhengig av bransje, er dette en av de gjeveste stillingene man kan ha, sier Michelsen.

Fokusert

Etter lørdagens seier mot Reading, overleverte VG en hilsen fra Michelsen til Solskjær som Manchester United -manageren mottok smilende.

Michelsen forteller at han har ikke har villet være for pågående de siste ukene. Han regner med at det er nok av folk som ønsker en bit av Solskjær for tiden.

– Det som er gledelig i dag, er at vi er videre, forteller Solskjær sittende på podiet med et fullstappet presserom på Old Trafford foran seg.

For noen kunne oppstyret vært forstyrrende, men Michelsen tror tre år eldre Solskjær forblir uanfektet.

– Jeg forventer aldri tilbakesteg. Når du er i Manchester United, forventer du å spille for å vinne hver kamp. Dette var en ny karaktertest for spillerne og hvordan de ville reagere på å spille på Old Trafford, forteller Solskjær, som så guttene sine innfri.

For selv om spillet ikke var det beste, var 2–0-resultatet nok til å gå videre til FA-cupens fjerde runde.