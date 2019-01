Kane ute til mars - Tottenham i trøbbel

Akkurat da Tottenhams skjebne på fire fronter kan avgjøres - forsvinner lagets to beste målscorere: Heung-min Son (26) reiser på Asia-mesterskapet, mens kapteinen Harry Kane (25) bekreftes ute med ankelskade til mars.

Tottenham skriver dette på sin egen hjemmeside. Kane-skaden kommer på toppen av andre problemer.

At dette kommer ubeleilig for Tottenham-manager Mauricio Pochettino (46), er et understatement av de sjeldne. Klubben har også store problemer på midtbanen, der Victor Wanyama definitivt er ute en stund, mens det er stor usikkerhet rundt situasjonen til Eric Dier og Lucas Moura.

I tillegg er Mousa Dembele på vei til kinesisk fotball.

Og dette akkurat da Tottenham skal spille returkamp i semifinalen i ligacupen, 4. runde i FA Cupen, åttedelsfinale i Champions League - og tøffe kamper i toppstriden i Premier League . Tottenham ligger på tredjeplass etter 22 kamper, fem poeng bak Manchester City og ni poeng bak ligaleder Liverpool.

Den verste nyheten er skaden på Harry Kane, som både er toppscorer, talismann, kaptein og frontbærer av Tottenham under Pochettino, blir ute fram til (i beste fall) begynnelsen av mars.

Harry Kane står med 14 mål på 22 ligakamper så langt denne sesongen, og spissen har scoret hele 119 mål på 155 ligakamper for Tottenham på fire og en halv sesong. To ganger har han blitt toppscorer, to ganger er han blitt nummer to. I øyeblikket delte han tet-plassen med Mohamed Salah (Liverpool) og Pierre-Emerick Aubameyang (Arsenal).

Kane har hatt trøbbel med ankelen sin tidligere også, og nå var det ingen vei tilbake: Han må ha en pause, med hvile, opptrening og rehabilitering, ifølge Tottenham.

Heung-min Son reiste til Asia-mesterskapet etter kampen mot Manchester United. Sør-Korea møter Kina onsdag. Son mister definitivt ligakampen mot Fulham, men går koreanerne videre så mister han trolig også ligacup-semifinalen mot Chelsea, samt 4. runde i FA Cupen. Går Sør-Korea hele veien så kan Son gå glipp av fem kamper for Tottenham.

Finalen spilles 1. februar.

Heung-min Son har scoret 34 mål på 88 ligakamper de to og en halv siste sesongene, og har vært spilleren Tottenham har stolt på de gangene Harry Kane har vært uaktuell - eller ute av form.

Nå må klubben klare seg uten begge.