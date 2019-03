Tar Celina i forsvar etter «verdens verste straffe»: − Terry hadde en lignende

Bersant Celina måtte tåle det glatte lag etter å ha misbrukt muligheten til å utligne til 1-1 fra krittmerket på dette viset (se video i toppen). Men Swansea-trener Graham Potter tar sin elev i forsvar.

Publisert: 14.03.19 00:15







– Det er et av de øyeblikkene du ikke ønsker noen skal oppleve. All ære til de som faktisk sier seg villig til å ta en straffe, sier Potter ifølge Swanseas hjemmesider.

Øyeblikket han snakker om, er da drammenseren Bersant Celina gikk frem for å ta straffe på stillingen 1-0 til Stefan Johansens West Bromwich. Det kunne knapt gått verre.

Celina gled i skuddøyeblikket, ballen nådde aldri mål, og ifølge Wales Online ble straffen omtalt som «verdens verste» på sosiale medier.

Til slutt endte det 3-0 til vertene på The Hawthorns.

– Det var rett og slett et forferdelig øyeblikk, men han må bare komme seg over det. Det er lett å erte ham for det, og jeg er sikker på at han kommer til å få høre det litt, men slik er livet, sier Potter.

Swansea-treneren berømmer Celina, som har valgt bort det norske landslaget for å spille for Kosovo, for motet, og oppfordrer sin angrepsspiller til å vokse på erfaringen.

– Det så ut som om han skled fra der jeg sto. Jeg tror John Terry hadde en lignende et par år tilbake. Det så ikke veldig behagelig ut, eller? Det var ikke pent å se på, sier Potter med referanse til Terrys straffebom i Champions League-finalen mot Manchester United i 2008.

Celina har vist at han kan. Se bare på denne:

Swansea ligger for øvrig på 15. plass i Championship . Stefan Johansen og West Brom okkuperer 4.-plassen og kjemper om opprykk.