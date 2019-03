Ingebrigtsen om tiden etter RBK: – Ikke mye kontakt

NYDALEN (VG) Kåre Ingebrigtsen (53) lover at han ikke skal legge bånd på seg når han skal mene noe om Rosenborg i sin nye jobb. Men han har minimal kontakt med RBK-miljøet og blir aldri å se på Brakka eller ved treningsfeltet.

Den sparkede Rosenborg-treneren og familien blir boende i Trondheim i det han kaller overskuelig fremtid, men utover noen mulige besøk på kamp på Lerkendal, vil han ikke være å se i Rosenborg-miljøet.

– Jeg skal ikke veive oppå der. Jeg hadde ikke hatt noe problem med det, men jeg har ikke noe behov. Det skal jeg holde meg unna, sier Kåre Ingebrigtsen til VG.

Mandag fungerte han som Eurosport-ekspert på indre bane for første gang under Rosenborg-kamp, da trønderne tapte 0-1 for Molde. RBKs femte tap på seks treningskamper under trener Eirik Horneland.

EKSPERT: Kåre Ingebrigtsen til venstre er ny ekspert for Eurosport. Her i prat med sin tidligere kaptein Mike Jensen og programleder Carsten Skjelbreid. Foto: MATS ARNZTEN

Ingebrigtsens kone, Hege, pendler til jobb i Stavanger og sammen har ekteparet datteren Leah (5). Sistnevnte spurte nylig pappa om «Når skal du få deg jobb?» og nå har femåringen fått svaret: Eurosports faste studioekspert på Eliteserien hver runde, som betyr at han uansett vil være i Oslo når Rosenborg spiller på Lerkendal.

Rettssaken og det påfølgende forliket fra januar beskriver Ingebrigtsen som «et punktum for min Rosenborg-karriere». Som trener teller den ganske nøyaktig fire år og 180 kamper i serie, cup og Europacup og syv titler. Han har riktignok aldri fått noe bevis (diplom/medalje) for fjorårets seriegull, der han ledet laget i over halvparten av kampene, uten at han bryr seg om eller hadde forventet det.

Om hvordan forholdet til klubben og de som jobber der er nå, sier han dette:

– Jeg har ikke mye kontakt med dem som jobber der. Stig Inge (sportssjef Bjørnebye) har jeg kontakt med. Vi har vært gode venner gjennom 20 år. Det gjør ikke noe med vennskapet vårt, sier Kåre Ingebrigtsen.

– Er det vanskelig å bo i Trondheim når du har vært gjennom en så profilert konflikt med byens kanskje sterkeste varemerke?

– Nei, det føler jeg ikke. Jeg har følt en vanvittig støtte i Trondheim. Så tror jeg alle har sin mening om det. Men jeg tror de fleste som har vært i arbeidslivet har skjønt hvorfor jeg og Erik (Hoftun) gjorde det der. Så er det sånn at det er fotball, og da blir ting fort historie.

– Kunne vært fotballtrener

Hvordan fortsettelsen blir for fotballtreneren Kåre Ingebrigtsen er uviss. Han sier at han kan bli fotballtrener igjen, men at han ikke må være det. Først tar han et halvår som tv-ekspert og ser hva annet som dukker opp rundt sommeren.

– Jeg kunne vært fotballtrener. Både i Norge og i utlandet. Men det har ikke klaffet. Jeg var forberedt å dra til Kypros. Men der brøt det ned i løpet av en natt, sier Ingebrigtsen og avslører litt om muligheten fra kypriotiske Omonia fra Nikosia, som ble kjent i media i oktober i fjor.

Han la seg den kvelden med intensjonen om å reise med et fly i 07-tiden neste morgen. Men så skjedde det noe.

– Jeg skulle ha kontrakt på et og et halvt år. Det var en diskusjon, så hadde vi blitt enige, så tapte de en kamp, og da tenkte de at sesongen var ferdig uansett. Så ansatte de en på fem måneders kontrakt, sier 53-åringen.

– Har du forhandlet med flere enn Omonia?

– Ja, det har jeg. Ikke lyst til å gå ut med hva. Av ulike årsaker er det ikke blitt sånn, svarer Ingebrigtsen – som de siste årene også er blitt nevnt aktuell både i APOEL og svenske Malmö.

– Er utlandet mer fristende enn Norge for deg?

– Ja. Jeg debuterte i Eliteserien i femogåtti. Definitivt er det interessant å oppleve en annen kultur, en annen måte å spille fotball på, nye stadioner… Jeg ser på det som mer interessant, hvis det ikke er et prosjekt i Norge.

Blir aldri «redningsmann»

Han garanterer at han ikke går inn i en kortsiktig rolle som «redningsmann» for en klubb som må berge plassen. Isåfall måtte det vært Manchester City – for å være snill, fleiper han. Og de kjemper neppe mot nedrykk med det første.

Mer sannsynlig er det at det skal skiftes ut eliteserietrenere også i 2019. En norsk, tilgjengelig trener med tre og et halvt seriegull, to cupmesterskap og to Europa League-deltagelser er det ingen andre av. Bortsett fra Kåre Ingebrigtsen, som vant tre av fire kamper i Eliteserien som RBK-trener.

– Da må de ha en tanke og visjon som gjør det spennende. En plan og struktur i det som gjør at det kan bli bra, sier han om hva en norsk klubb må kunne tilby for å være interessant.

Men først skal han vurdere norsk toppfotball fra «den andre siden». Også hans gamle klubb og deres nye trener Eirik Horneland.

– Jeg mener like mye om Rosenborg som jeg mener om andre lag. Jeg bærer ikke noe nag. Jeg er født og oppvokst i Trondheim og fulgt Rosenborg hele livet. I bunn og grunn håper jeg Rosenborg vinner, men jeg skal ha et nøytralt og objektivt syn på Rosenborg, sier Kåre Ingebrigtsen.