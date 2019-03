GODT HUMØR: Martin Ødegaard under et intervju med VG på spillerhotellet i spanske Oliva. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Derfor kan Ødegaard bli solgt fra Real Madrid

OLIVA (VG) Martin Ødegaard (20) er åpen om at han kan bli solgt fra Real Madrid til sommeren. Men det trenger ikke å bety at han ikke har en fremtid i den spanske storklubben.

Til sommeren har Ødegaard vært utlånt fra Real Madrid i to og et halvt år: Først halvannet år til Heerenveen, så ett år til Vitesse.

Han innrømmer at han etter hvert er ute etter å etablere seg i en og samme klubb, og kanskje er tiden inne foran 2019/20-sesongen.

– Til nå har det vært veldig fint, men selvfølgelig tror jeg det er gunstig med litt stabilitet, og ikke å bytte klubb hver eneste sesong. Det tror jeg er dumt. Men vi får se, sier Ødegaard i et stort intervju med VG som du kan se et utdrag fra her:

Skal i møter med Real Madrid

Han har kontrakt med Real Madrid frem til sommeren 2021, men skal etter sesongslutt sette seg ned med klubben og finne ut hva som skal skje videre: En plass i Real Madrids førstelagstropp? Et nytt utlån? Eller et salg med en tilbakekjøpsklausul?

– Det er veldig vanskelig å si. Det er eksempler på spillere som har vært lånt ut og har gått tilbake og blitt en del av troppen, og det er eksempler på de som har blitt solgt og kjøpt tilbake. Akkurat hva de tenker for meg neste år, vet jeg ikke ennå, for jeg har ikke pratet med dem om det.

– Men at salg med en klausul om tilbakekjøp er et alternativ, det tror jeg absolutt, sier Ødegaard, som antyder at en plass på Real Madrid i nær fremtid kan bli i tøffeste laget:

– Spilletid er det som er viktigst for meg for å kunne utvikle meg videre. Det vet jeg er tøft i Madrid, så vi får se. Jeg må høre hva de tenker, så får vi komme frem til noe sammen.

– Veldig inspirerende

Real Madrid har en lang tradisjon med å utvikle spillere for så å selge de til mindre klubber, samtidig som de sikrer seg en tilbakekjøpsklausul, altså en forhåndsbestemt sum de kan betale for å hente tilbake en spiller dersom utviklingen tilsier det.

Eksemplene er mange. Det beste er kanskje Dani Carvajal, som i 2012 ble solgt til tyske Bayer Leverkusen for fem millioner euro. Han leverte så godt at Real Madrid hentet ham tilbake for 6,5 millioner euro den påfølgende sommeren. Siden har han spilt fast på førstelaget og vunnet Champions League fire ganger.

Spissen Mariano Díaz ble i 2017 solgt til Lyon for åtte millioner euro. Etter at han scoret 18 seriemål i sin første Ligue 1-sesong, kjøpte Real Madrid ham tilbake for 23 millioner euro. Denne gangen var det riktignok ingen tilbakekjøpsklausul involvert, men Real Madrid hadde en videresalgsklausul på 35 prosent som gjorde det mye billigere for dem å hente ham tilbake.

Lucas Vázquez, Álvaro Morata og José Callejón er også blant spillerne som har nytt godt av en lignende praksis.

– Det er veldig inspirerende, sier Ødegaard, som spilte for Castilla med flere av de nåværende spillerne i Real Madrids førstelagstropp: Sergio Reguilón, Marcos Llorente og Federico Valverde:

– Det er veldig motiverende å se at de spiller. Det er muligheter.

Svarer på Ajax-rykter: – Litt sprøtt

Klubben som har blitt koblet tettest til Ødegaard denne våren, er Ajax, som slo ut nettopp Real Madrid fra Champions League tidligere denne måneden. Den spanske storavisen Marca hevdet nylig at den nederlandske toppklubben er villig til å betale rundt 200 millioner kroner for nordmannen.

– Er det sprøtt å lese at du kobles til en overgang verdt så store summer?

– Det er litt sprøtt. Det er mange penger i fotballen og når man ser sånne summer, så høres det veldig rart ut. Det gjør det. Men det er sånt som hører med og sånn fotballen er blitt. Ryktene vet jeg ikke hvor sanne er, men det er selvfølgelig alltid kult å bli koblet til gode klubber, sier Martin Ødegaard .