Solskjær før «umulig» PSG-kamp: – Stoltheten vår ble såret

PARIS (VG) Ole Gunnar Solskjær (46) hevder at han fortsatt har tro på avansement i Champions League til tross for at Manchester United ligger under 2–0 og mangler ti spillere.

For på spørsmål om United står overfor en umulig oppgave i Paris, svarer nordmannen:

– Det er ikke «mission impossible», det er det aldri. Men vi må score det første målet, så ser vi hvordan det går.

Den midlertidige United-manageren må klare seg uten hele ti spillere i onsdagens kamp på Parc des Princes: Paul Pogba er suspendert etter utvisningen mot pariserne, mens Anthony Martial, Jesse Lingard, Ander Herrera, Juan Mata, Alexis Sánchez, Nemanja Matic, Matteo Darmian, Antonio Valencia og Phil Jones er på skadelisten.

Med en kraftig redusert tropp må United gjøre noe ingen har gjort i Champions League før: Å gå videre fra en utslagsrunde etter å ha tapt 2–0 på hjemmebane i den første kampen.

Solskjær innrømmer at hjemmetapet mot PSG gikk inn på ham og spillerne, men lar det ikke gå ut over innstillingen før returkampen.

– Jeg tror alle forventer at vi skal ryke ut, og med god margin. Men det skjer ikke med Manchester United. Stoltheten vår ble såret, men vi kommer til å angripe som vi alltid gjør, sier nordmannen.

– Er tapet mot PSG det tidspunktet hvor du har vært mest misfornøyd med spillerne dine så langt?

– Jeg må si at jeg var skuffet. Misfornøyd er ikke et ord jeg vil bruke. Jeg var skuffet over måten vi slapp inn målene på, sier Solskjær.

På grunn av alle fraværene har han tatt med seg hele fem tenåringer fra United-akademiet på turen til Paris. Det var forventet at Tahith Chong, Angel Gomes, James Garner og Mason Greenwood skulle være med, men 18-åringen Brandon Williams kom som en stor overraskelse.

– Han er en back som kan spille på begge sider. Det er første gang han reiser med oss. Han hadde ikke forventet å få være med, sier Solskjær.