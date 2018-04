EMOSJONELL: David Silva har glitret på banen, men opplevd et lite mareritt på det personlige plan utenfor. Foto: REUTERS

David Silvas rørende melding etter seriegullet

David Silva (32) har vært en av Manchester Citys beste spillere denne sesongen, men livet utenfor banen har vært tøft.

Han sto over flere kamper rundt nyttår, og etter at klubben først hadde betegnet Silvas fravær som følge av «personlige årsaker», ble det etter hvert klart at hans nyfødte sønn var født for tidlig .

– Han kjemper én dag av gangen for å overleve, sa Silva rett over nyttår om sønnen Mateo.

Det har ikke kommet ut så mye mer rundt tilstanden til lille Mateo, men etter at Manchester Citys femte seriegull i historien var i boks, la den kreative midtbanespilleren ut en rørende melding på Twitter. Der kan det virke som om det går bedre med den noen måneder gamle krabaten.

Eller på norsk:

– Min tredje liga(tittel), men denne er den mest spesielle. Takk til alle for å ha støttet meg gjennom dette vanskelige året, skriver han ved siden av et bilde av seg selv og en smilende Mateo.

Ettersom ligagullet ble offisielt sikret da Manchester United tapte mot West Bromwich, har ikke de obligatoriske feire-bildene av City-spillere kommet enda. Manager Pep Guardiola uttalte blant annet at han skulle spille golf istedenfor å se United-kampen etter at Tottenham ble slått lørdag.

City-spillerne har istedenfor tatt til sosiale medier for å beskrive sin glede over å være Premier League-mester.

Kyle Walker og Benjamin Mendy har valgt en humoristisk vri.

Og på Walkers spørsmål om avisene kommer til å kjøpe det redigerte bildet om de lekker det til pressen, svarer Mendy.

– Heller det enn de ekte, kompis, skriver han , og følger opp med mange emojier som gråter av latter.

Kaptein Vincent Kompany skriver «mestere» med seks utropstegn, Leroy Sané kaller følelsen for «inSané» og Sergio Agüero forteller at han er «ekstatisk».

