LA MEG SE: Videodømming har etter hvert fått et godt rykte i Italia. Foto: MARCO BERTORELLO / AFP

Tyskland- og Italia-ekspertene: - Tommel opp til videodømming

Publisert: 25.04.18 07:14

Del saken på: Facebook

Email

Lenken er kopiert

FOTBALL 2018-04-25T05:14:49Z

Etter nesten en sesong med videodømming i Italia og Tyskland er erfaringene blandet - men ekspertene er enige om én ting.

– For meg er det et veldig enkelt regnestykke. Teknisk funker det tilfredsstillende, vi har fått ned feilprosenten hos dommerne og rytmen i spillet blir ikke nevneverdig ødelagt, melder Viasat-kommentator Rolf-Otto Eriksen.

Videodømming har snart vært i bruk en hel sesong i både italienske Serie A og tyske Bundesliga - med svært blandede erfaringer. Klart best har det gått i Italia, om vi skal tro Serie A-kommentator Eriksen.

– Innledningsvis tok det lang tid å sjekke situasjonene og det var også en del krøll med selve avgjørelsene, men etter en innkjøringsperiode mener jeg det virkelig har gjort en forskjell.

Ifølge ESPN har gjennomsnittstiden for avgjørelsene blitt mer enn halvert fra starten av sesongen. Samme kilde melder at så mange som 60 feilaktige avgjørelser ble omgjort til riktige - til og med midten av januar.

Etter litt over halvspilt sesong var det liten tvil: VAR-ansVARlige Nicola Rizzoli mente at det «ikke er noen vei tilbake» og at videodømming er kommet for å bli i Serie A.

Trøbbel i Tyskland

Den samme erfaringen har ikke Bundesliga-kjenneren Eivind Bisgaard Sundet gjort.

– Det blir for mye rart. Ting tar for lang tid, det blir flyttet frem og tilbake og det virker litt tilfeldig hva som blir vurdert av dommerne, forklarer han, og trekker frem flere kontroversielle situasjoner - for eksempel da Mainz og Freiburg ble kalt tilbake på banen i pausen for å gjennomføre et VAR-idømt straffespark.

I Tyskland har de et hovedkvarter i Köln, der samtlige videodommere følger med på hver sin kamp. De siste offisielle tallene, til og med halvspilt sesong, viser at hele elleve av 48 VAR-avgjørelser ble feilaktige, men at de resterende 37 ble korrekt omgjort av videodommeren.

Men verst av alt: Det tar for lang tid.

– Sånn som det er nå, mener jeg det definitivt ødelegger rytmen i kampen. Når det er sagt, er jeg positiv til VAR som konsept, men da kanskje med et system der hvert lag får utfordre dommerne et visst antall ganger i løpet av kampen, sier Sundet, og viser til systemet de har innført i amerikanske MLS.

Om de vil anbefale Eliteserien å innføre videodømming er de begge samstemte: tommel opp.