Hat trick-Salah inn på eksklusiv liste – Liverpool fortsatt ubeseiret

FOTBALL 2018-12-08T14:19:50Z

(Bournemouth – Liverpool 0–4) Liverpool knuste Bournemouth, og henger dermed på Manchester City. Mye takket være hat trick-helten Mohamed Salah (26), som på rekordtid har blitt en av Liverpools mestscorende spillere.

Publisert: 08.12.18 15:19 Oppdatert: 08.12.18 15:36

56 Premier League -scoringer har egypteren nå vært direkte involvert i siden debuten i fjor. Det er 13 flere enn noen andre spillere i samme liga i det tidsrommet.

Mot Bournemouth ble det tre nye scoringer. Og med det går han inn på en eksklusiv liste, blant Liverpools mestscorende spillere i Premier League gjennom tidene, en liste som inneholder store navn som Steven Gerrard, Robbie Fowler og Ian Rush.

Liverpools mestscorende i Premier League 1. Robbie Fowler – 128 mål

2. Steven Gerrard – 120 mål

3. Michael Owen – 118 mål

4. Luis Suárez – 69 mål

5. Fernando Torres – 65 mål

6. Dirk Kuyt – 51 mål

7. Daniel Sturridge – 50 mål

8. Ian Rush – 45 mål

9. Mohamed Salah – 42 mål

10. Philippe Coutinho/Steve McManaman – 41 mål Kilde: Bleacher Report

42 ligascoringer for The Reds er han oppe i nå. Det betyr at han er på 9. plass på listen. Det er for øvrig Fowler som troner øverst med 128 ligamål. Hele listen kan du se i faktaboksen.

Lot seg ikke tråkke på

Salahs første mot Bournemouth skulle imidlertid aldri blitt godkjent. Han var i offside da Roberto Firmino fyrte av et skudd fra langt hold. Asmir Begovic ga en svak retur, Salah var kjapt frempå og satte ballen enkelt i mål, til tross for at reprisene viste at han var i offside.

Flagget forble imidlertid nede.

2–0-scoringen var det imidlertid ingen tvil om. Bournemouth mistet ballen på egen halvdel, Firmino spilte frem til Salah, som til tross for at han ble forsøkt stoppet på ulovlig vis av Steve Cook, løp fra Bournemouth-forsvaret, dro seg over på venstrefoten og prikket ballen i det lengste hjørnet.

1 av 6 SETTER FART: Mohamed Salah stormer mot mål. GLYN KIRK / AFP

Scoringen bar et ordentlig Lionel Messi-preg, og tilfeldigvis meldte statistikkleverandøren Opta at det bare er Barcelona-stjernen Messi – som for øvrig skal i aksjon i den VG+-sendte kampen i kveld – som har scoret mer enn Salah siden starten på fjorårssesongen i de fem store europeiske ligaene. Ett mål skiller de to (Messi 43, Salah 42).

Liverpools tredje scoring kom da Steve Cook var både udyktig og uheldig og scoret selvmål etter et Andy Robertson-innlegg, men det var Salah det handlet om, og han var langt fra ferdig.

Han fullførte hat tricket 13 minutter før full tid, etter at han driblet av Asmir Begovic to ganger og satte ballen sikkert i mål mens Bournemouth hadde to mann på streken.

«Mo Salah, Mo Salah», runget det fra bortesupporterne.

Ingen kunne stoppe ham denne lørdagen.