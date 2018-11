Ber Kristiansund og Brann om forklaring etter Coly-albue

Kristiansund og Brann må forklare seg til Norges Fotballforbund om søndagens utenomsportslige snakkis i Eliteserien før det avgjøres om Aliou Coly blir idømt karantene.

Publisert: 12.11.18 14:59 Oppdatert: 12.11.18 15:16

– NFF vil be om en forklaring fra de to involverte klubbene, deretter vil disse to forklaringene i tillegg til dommerens forklaring sendes over til påtalenemnda for vurdering. Velger de å opprette en sak, så er det opp til disiplinærutvalget å fatte en beslutning i saken, sier kommunikasjonssjef Yngve Haavik i NFF til VG.

Etter kampen erkjente dommer Rohit Saggi overfor Discovery at han ville gitt Coly rødt kort dersom han hadde fått med seg situasjonen:

Ettersom dommeren ikke dømte på situasjonen, har forbundets disiplinærutvalg anledning til å fastsette en karantene i ettertid.

Branns sportssjef Rune Soltvedt uttalte søndag til VG at han forventet at «de høye herrene i forbundet» ville se på situasjonen.

– Med den kraften kan du ødelegge en mann totalt. Dommeren skal ta slikt underveis, men det skjedde ikke i dag.

Avklaringen om KBKs forsvarsspiller må stå over siste serierunde kommer neppe mandag. På grunn av landslagspausen haster det heller ikke for NFF å komme med en avgjørelse – siste serierunde spilles først 24. november.

Også i oppgjøret mellom Start og Rosenborg ble det heftige diskusjoner etter en albue-situasjon:

Rosenborg-backen fikk tyn fra blant annet Starts Herolind Shala, som uttalte at Birger Meling «bare griner hele kampen» . Meling selv ønsket ikke å snakke med pressen etter seieren som sikret RBKs fjerde seriegull på rad, men ble tatt i forsvar av lagkamerat Pål André Helland: