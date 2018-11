MILLIONGLIS: Sander Berge kan glede seg over en ny kontrakt i Genk som sikrer ham betydelig høyere lønn. Foto: Bjørn S. Delebekk / VG

Sander Berge signerte sjelden avtale – får betydelig millionbeløp i lønn

LJUBLJANA (VG) Sander Berge (20) har denne høsten skrevet under på en kraftig oppjustert avtale med belgiske Genk. Men han har ikke forlenget kontrakten, slik man vanligvis gjør i lignende tilfeller.

– Uten å gå inn i detaljer, så sitter han ikke lenger på sin første kontrakt med oss. Vi satte oss ned og ble enige om en ny avtale, bekrefter Genks sportsdirektør Dimitri De Condé til VG.

Berge kom til Genk fra Vålerenga som en uerfaren 18-åring i januar 2017. Etter gode prestasjoner og stor interesse fra klubber i blant annet Premier League og spansk La Liga har han fått en helt ny status i den belgiske klubben, som nå har valgt å gjenspeile dette gjennom en oppjustert kontrakt.

Vanlig praksis i slike tilfeller er at kontrakten også forlenges med ett eller to år, men i Berges tilfelle løper avtalen fortsatt ut den 30. juni 2021. En slik løsning beskrives av kilder med kjennskap til markedet som svært uvanlig i dagens fotball.

Ifølge VGs opplysninger får Sander Berge nå et betydelig millionbeløp i årslønn – en veldig stor økning fra den forrige avtalen.

Den nye avtalen kom som et resultat av hektisk møtevirksomhet mellom Genk og Berges agenter på tampen av overgangsvinduet i sommer, da flere klubber fra blant annet Spania og Italia banket hardere og hardere på døren for å kjøpe unggutten.

– Økonomisk er det en bedre avtale for ham. Vi gir ham en bedre kontrakt og har lagt ned en innsats økonomisk for å få til dette, selv om vi fortsatt snakker om «peanøtter» i forhold til hva han kunne tjent i noen av klubbene som har vært interessert, sier De Condé.

Berge: – Veldig tilfreds

Selv er Berge ordknapp om den nye avtalen når VG møter ham i cafeen «Winner’s Lounge» spillerhotellet i slovenske Ljubljana.

– Helt siden jeg kom til Genk, har det vært et veldig bra samarbeid mellom klubben og mine agenter. Jeg har vært veldig tilfreds hele veien med min rolle i laget og mine utviklingsmål. Jeg har vært godt stilt siden dag én og vært happy med arbeidsgiveren min. Foruten det er det agentene mine som tar hånd om de utenomsportslige tingene der, sier 20-åringen til VG.

Morten Wivestad, som forvalter Berges karriere sammen med agentpartner Mike Kjølø, bekrefter overfor VG at Berge har underskrevet en ny avtale.

– Jeg kan bekrefte at de har oppjustert Sanders avtale. Så vil jeg ikke kommentere noe mer ut over det, sier agenten, som også bekrefter at han var i flere møter med Genk angående Berges fremtid på slutten av sommeren.

– Innebærer den nye avtalen også en enighet om at han vil få lov til å forlate klubben i nær fremtid?

– Det er tre parter som må være enige for at han skal forlate klubben. Så langt har det ikke vært tilfelle. Men vi har en god dialog med Genk rundt alle de spørsmålene som knytter seg til Sander, sier Wivestad.

Planen er sommersalg

Genk-sjef De Condé legger lite skjul sin begeistring for den norske midtbanejuvelen.

– Vi verdsetter ham veldig høyt, jeg som sportsdirektør verdsetter ham utrolig høyt. Han har hele pakken. Du ser ikke sånne spillere veldig ofte nå for tiden, sier sportsdirektøren, som skisserer en klar plan for Berges fremtid:

– Vi er realistiske og rettferdige. Hvis Sander fortsetter å prestere som han gjør nå, og alt går som vi ønsker, så blir han klar til å ta det neste steget til sommeren. Da skal vi sette oss ned. Vi håper han kan dra på en veldig positiv måte.