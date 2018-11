Teemu Pukki (til høyre) ble matvinner på overtid borte mot Estland i oktober. Her i duell med Artjom Dmitrijev. Foto: INTS KALNINS / REUTERS

Var Viking-aktuell i 2011: Nå kan han skyte Finland til noe stort

FOTBALL 2018-11-15T16:19:04Z

Teemu Pukki (28) har en hovedrolle i Finlands forvandling fra å være en fotball-miniputt til å bli en vinnermaskin.

Publisert: 15.11.18 16:35 Oppdatert: 15.11.18 17:33

Med tre matchvinnermål i tre av fire Nations League-kamper i høst og totalt fem mål på seks finske landskamper i 2018 - samt tabelltopp-status med Championshipklubben Norwich er Teemu Pukki for tiden blant Nordens heteste avsluttere.

Holder Finland nullen borte mot Hellas i kveld - i så fall for femte gang i høstens Nations League - vil det være nok til å sikre vårt naboland opprykk.

– Han er en anvendelig angrepspiller og kald og rolig i avslutningssituasjoner. Finnen har blitt en profil for Norwich City selv om han ikke er utpreget rask eller blendende på noen måte, sier TV2-kommentator Kasper Wikestad, som nevner at Pukki var aktuell for Viking sommeren 2011 da trener Åge Hareide forsøkte å kjøpe ham.

– Han er en lagspiller, og var straffesparkskytter for Norwich. Men etter å ha brent en straffe, ga han fra seg straffespark-eksekutørrollen. Med ni mål leder han likevel klubbens toppscorerliste, forteller Wikestad - som selv har Norwich-sympatier.

At Pukki trives bedre på det finske landslaget, er ikke vanskelig å se. Innstillingen og arbeidsviljen er klart forbedret under nåværende landslagssjef Markku Kanerva (54). Finland står med en imponerende 10–3–1-flyt på 14 siste landskamper (alle turneringer).

– Alle vet hva slags arbeidsoppgaver de har på banen. Min rolle i det defensive arbeidet er klart større enn før, og jeg jobber gjerne hardt for dette landslaget, forteller Pukki selv til Hufvudstadsbladet.

– Og for egen del så trener jeg bedre og spiser sunnere, avslører Pukki, som er linket til den tyrkiske storklubben Galatasaray, ifølge Norwich-avisen Eastern Daily Press.

