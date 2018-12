Godset følte seg snytt da Rosenborg tok «the double»

FOTBALL 2018-12-02T14:08:27Z

ULLEVAAL (VG) (Rosenborg-Strømsgodset 4–1) Rosenborg sikret «the double» for tiende gang da Strømsgodset ble slått 4-1 i cupfinalen. Men kanskje ble drammenserne snytt for straffespark på stillingen 1-1.

Publisert: 02.12.18 15:08 Oppdatert: 02.12.18 16:21

– Jeg mener vi skulle hatt straffe, sa Strømsgodset-trener Bjørn Petter Ingebretsen til NRK i pausen, før han la til at «sånn er det».

– Jeg opplevde at noen tvilstilfeller kunne ha gått vår vei, som blir litt avgjørende. Men han dømmer det han ser, og vi kan ikke få gjort noe med det. Jeg sitter ikke med en følelse av at dommerne er redde for å dømme straffe mot RBK, legger han til overfor VG etter kampen.

– Du føler dømmingen er rettferdig...

– Ja, jeg har ikke noen grunn til å si noe annet, svarer Godset-treneren, som følte eget lag ikke gjorde nok til å slå trønderne.

– Jeg føler meg litt snytt, men det er litt fordi jeg føler vi kunne gjort så mye mer. I starten av 2. omgang, der vi slipper inn det tredje. Sånne mål må vi unngå om vi skal slå Rosenborg. Det blir litt sånne marginer mot oss og, og det kan vi ikke ha, sier Ingebretsen.

VG-børsen: Birger Meling banens beste

Den omdiskuterte situasjonen oppsto etter en halvtimes spill i surt regnvær på Ullevaal. RBKs Tore Reginiussen gikk hardt i Strømsgodsets Tokmac Nguen, som gikk rett i Ullevaal-gresset. Rosenborg-stopperen var aldri nær ballen, og så spørs det om kontakten var nok til at det skulle vært straffespark.



























1 av 12 Tore Kristiansen, VG

– Forstår Godset

Dommer Trond Ivar Døvle falt ned på «nei». Fjellhamar-dommeren skulle komme i fokus også på Rosenborgs 2-1-scoring. TV-bilder viser at RBK aldri skulle hatt hjørnesparket, som ble maksimalt utnyttet av Pål André Hellands deilige dødballfot og Anders Konradsens kontante heading.

– Jeg forstår godt at Godset er frustrerte på vei inn til pause. Hjørnesparket før 2-1 er direkte feil, og Tokmac hadde fått frispark hadde det vært på utsiden av 16-meteren, meldte TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen på Twitter.

– Cornere som ikke skulle vært corner... Det opplever vi flere av i hver kamp, så sånn kan vi ikke henge oss opp i. Og så er det tilfeldig at de scorer på den, sier Godset-trener Ingebretsen til VG.

Etter noen tamme åpningsminutter kom høydepunktene tettere etter at cupspesialisten Mustafa Abdellaoue snek seg inn på bakre stolpe og sendte Godset i ledelsen etter 13 minutter.

Mike Jensen og Anders Konradsen snudde oppgjøret for RBK, før Mos hadde en gedigen sjanse til å utligne for Strømsgodset. André Hansen leverte en herlig redning, og like etterpå sto det 3–1 til RBK etter at Nicklas Bendtner styrte inn et skudd fra Birger Meling.

Da ble veien altfor lang for Godset, som gjorde et realt forsøk - uten at de egentlig var i nærheten.

På overtid smalt det fra Bendtner. Dansken banket ballen i nettaket fra kloss hold, etter innlegg fra finalens beste: Birger Meling.

– Det føles deilig! Etter en turbulent sesong slår vi tilbake, og vi var det beste laget i dag, sier Nicklas Bendtner til NRK.

Så feiret han og resten av laget med de tilreisende supporterne på Ullevaal-matta, før de etter hvert, i regnværet i Oslo, kunne løfte kongepokalen, RBKs tolvte:

– En lang sesong nærmer seg slutten, og å stå her nå med tre av tre, hvis du tar med supercupen, i norsk sammenheng... Jeg er stolt av gutta. Veldig stolt, sier RBK-keeper André Hansen.

– Det er kanskje det sterkeste beviset på at vi har en ekstrem vinnerkultur. Vi kommer under 1-0, de har en stor sjanse til å score rett før vi gjør 3-1, og etter det viser vi at vi er klart best, fortsetter han.