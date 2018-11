Super-reserve Maars Johnsen: – Solskjær er forbildet

FOTBALL 2018-11-17T19:57:38Z

LARNAKA (VG) Han reddet Norge med en sen scoring mot Slovenia. Men da landslaget landet på Kypros lørdag kveld haltet Bjørn Maars Johnsen (27) – med vond ankel – og hadde krykkene klare.

Publisert: 17.11.18 20:57

– Det går bedre nå, så har vi to dager på oss for å se om jeg kan spille, sier Bjørn Maars Johnsen.

Han landet forkjært da kampen gikk inn i sine siste minutter. De første timene etter overtråkket gjorde det veldig vondt. Smertene var så uutholdelige at han ba om å få slippe intervju med VGTV i Ljubljana etter kampen i Nations League som endte 1–1.

Nations League, siste runde Mandag 19. nov.: Kypros – Norge. Bulgaria – Slovenia

Lørdag kveld var han langt mer optimistisk med tanke på mandagens siste og avgjørende kamp mot Kypros. Den må Norge vinne – og for sikkerhets skyld med et solid antall mål – for å holde Bulgaria (begge med ti poeng – Norge med ett plussmål mer) bak seg i kampen om gruppeseier og playoff (semifinale) til EM-sluttspillet i 2020.

Norge kom bakpå etter ni minutter i fredagens match mot Slovenia, men ordnet ett poeng fem minutter før slutt, takket være hodestøtet til AZ-spissen Maars Johnsen.

Han erstattet Tarik Elyounoussi. Og én ting hadde han i hodet; nemlig «ta en Solskjær». Varemerket til Ole Gunnar Solskjær under den eventyrlige karrieren i Manchester United. Og som gjorde ham legendarisk i en hel fotballverden – med matchvinnerscoringen mot Bayern München i Champions League i 1999 – da finalen gikk til ekstraomganger.

– Solskjær er et forbilde. For meg ble han det når han kom inn i finalen i Champions League og ble matchvinner. Jeg tenker at jeg vil gjøre som ham, komme inn å hjelpe laget, og være viktig for laget, sier Maars Johnsen.

Han forteller videre at han har sett gamle TV-klipp med Solskjær tidligere i karrieren. Og at det var hans norske far (Hasse Johnsen) som tok ham i skole om den nåværende Molde-trenerens berømte avslutningsegenskaper.

– Jeg elsket å se Solskjær da han spilte for Manchester United, sier Maars Johnsen.

Norges antatt beste spiss, Joshua King er skadet, og med Maars Johnsen trolig ute i tillegg forsterker problemet seg for landslagssjef Lars Lagerbäck; effektiviteten foran motstanderens mål.

– Vi må score mål. I de siste kampene scorer vi ikke på sjansene. Alle, spissene og de andre spillerne vet dette, og vi må fokusere på sjansene og bli mer effektiv, sier Bjørn Maars Johnsen.