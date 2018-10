VÅKNET: LSK Kvinner og Guro Reiten sto opp fra de døde mot Ina Skaug og Røa. Foto: Borgen, Ørn / NTB scanpix

LSK Kvinner til cupfinale etter enorm snuoperasjon og straffekonk

RØA (VG) (Røa-LSK Kvinner 3–4 etter straffer) LSK Kvinners seiersrekke på 25 kamper så ut til å ta bråstopp i cup-semien mot Røa. Men cup er cup og 0–3 ble til 4–3-seier og cupfinale for seriemesterne etter straffekonkurranse.

– Den følelsen etter å ha snudd dette er rå. Det skal ikke være mulig å hente opp, men vi viser at vi har en super mentalitet. Ingen er i nærheten av denne lagmoralen, sier Guro Reiten til VG.

For Røa hadde sin niende cupfinale dypt i lommen.

De rystet LSK kvinner så kraftig at det så ut som seriemesterne skulle gå på sitt første tap i hjemlig spill på over et år – etter 25 strake seirer.

Men LSK Kvinner våknet i tide til å redde ekstraomganger. De endte målløse og den høydramatiske semifinalen skulle avgjøres med straffesparkkonkurranse.

Fra elleve meter var LSK Kvinner best med tre scoringer mot en. Dermed er LSK Kvinner klare for sin fjerde cupfinale.

Line Kloster, Ina Skaug og Svava Ros Gudmundsdottir bommet for vertene.

Røa med sjokkstart

Det var det vanskelig å se for seg tidligere i kampen. «Birdsas» håp om cupfinale så nemlig ut til å flakse vekk i hovedstadens vindkast.

Line Kloster sendte vertene foran kun 90 sekunder ut i kampen.

Etter halvspilt omgang doblet Svava Ros Gudmundsdottir etter forferdelig forsvarsspill av LSK-kvinner.

Og før gjestenes trener Hege Riise hadde kommet til plassen sin på trenerbenken, økte Rebecka Wanvik Holum til 3–0.

Men LSK Kvinner, som skapte sjanser kampen gjennom, viste hvorfor de er seriemestere og ikke har tapt på over et år i hjemlig spill.

Vill jubel

Etter 49 minutter tente Anja Sønstevold håpet med et strålende langskudd. Og med over 20 minutter igjen traff endelig Guro Reiten godt nok til 3–2.

Deretter presset LSK Kvinner lenge uten å få de store mulighetene. Helt til det gjensto fem minutter.

Da stanget Sophie Haug inn utligningen til ellevill LSK-jubel. Trener Hege Riise sto like rolig på sidelinjen som ellers i kampen .

– Den opphentingen var ikke til å tro. Vi har aldri vært under 0-3, men viljen snur dette for oss, mener Hege Riise til VG.

Røa-muligheter

I neste angrep holdt Røa på å sette 4–3. Holum fikk en vanvittig mulighet til å avgjøre kampen, men en oppofrende Sønstevold reddet LSK.

Dermed ble det ekstraomganger. Like før den første var ferdig jobbet Gudmundsdottir hardt og fikk muligheten alene med keeper, men forsøket gikk utenfor.

– Det kan ikke beskrives, det er så tungt. Vi blir preget av stundens alvor og får litt handlingslammelse. Straffer er litt bingo og det sureste å tape på, sier Geir Nordby, Røa-trener, til VG.

Til slutt vant LSK Kvinner altså på straffer. Cupfinalen går 1. desember.

PS1! Søndag klokken 15.00 spiller Klepp og Sandviken den andre semifinalen.

PS2! Vålerenga slo Avaldsnes 2–1 i Toppseriekampen lørdag.

PS3! Onsdag venter Brøndby i Champions League for LSK Kvinner.