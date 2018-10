HODEBRY: Det stormer rundt Julen Lopetegui om dagen. Foto: SUSANA VERA / X01622

Hevder det bare er et tidsspørsmål før Lopetegui får sparken

FOTBALL 2018-10-21T07:19:37Z

Det ydmykende tapet for Levante gjør at Julen Lopetegui (52) risikerer å få sparken for andre gang på fire måneder. Det skal bare være et spørsmål om tid før spanjolen er ferdig som Real Madrid-trener.

Publisert: 21.10.18 09:19

Det melder den spanske storavisen Marca .

«Tiden Lopetegui har igjen i Real Madrid er begrenset. Det eneste man ikke vet er når han får sparken. Hvis ikke det skjer i dag, skjer det i morgen, neste uke eller etter El Clásico», skriver de.

Grunnen til at de skriver det, er fordi Real Madrid tapte 1–2 hjemme for Levante lørdag kveld. Hvordan det skjedde, kan du se i videovinduet under.

I møte med Real-presidenten

Lopetegui ble sommerens store snakkis. Ikke fordi han tok over Champions Leauge-kongene Real Madrid, men på grunn av måten han gjorde det. To dager før Spanias åpningskamp mot Portugal i VM fikk han sparken fra jobben som landslagssjef for Spania .

Nå har han igjen blitt den store snakkisen. Ting har nemlig ikke gått på skinner siden han inntok sjefsstolen på Santiago Bernabéu. Real Madrid er nummer åtte i La Liga, har notert seg for sin verste måltørke i klubbens 116 år lange historie (481 minutter uten scoring), og det hele toppet seg med 1–2-tapet hjemme for Levante.

Hjemmepublikumet buet på spillerne og treneren etter kampen. Det sto stikk i strid med hva Barcelona-fansen gjorde da katalanerne slo Sevilla i den VG+ sendte kampen lørdag kveld:

Til tross for alt dette, Lopetegui sier at han ikke tenker på at han nå står i fare for å få sparken for andre gang på fire måneder.

– Jobben min? Det er det siste jeg tenker på akkurat nå, sier han, ifølge Marca .

– Jeg må hjelpe spillerne. Vi har en viktig kamp på tirsdag, la han til, og siktet til Real Madrids Champions League-kamp mot Viktoria Plzen.

Marca melder også at Lopetegui var i et møte med Real Madrid-president Florentino Pérez etter Levante-tapet, og at Lopetegui forlot møtet «trygg på at han får beholde jobben».

Den spanske avisen peker på et svakt overgangsvindu blant årsakene til at det har gått så dårlig med Real Madrid denne sesongen.

En annen spansk avis, AS, varter opp med en noe spenstig forside søndag. «Impotens», skriver de om Real Madrid, og nederst i det høyre hjørnet ser man en reklame for ereksjonssvikt:

Også AS skriver at Lopeteguis jobb henger i en tynn tråd.

Neste utfordring i La Liga for «Los Blancos» er El Clásico mot Barcelona, som vant 4–2 over Sevilla lørdag. Lørdagens eneste opptur for Lopetegui er faktum at Lionel Messi ble skadet i den kampen, og Barca har bekreftet at han mister El Clásico :

PS! Lørdag kunne du se Barcelona–Sevilla på VG+, og søndag kveld viser vi det italienske Milano-derbyet mellom Inter og Milan .