OPPGITT: Dejan Lovren liker ikke Nations League. Her fra VM-finalen. Foto: DAMIR SAGOLJ / X90027

Dejan Lovren enig med Klopp: Nations League er en tåpelig turnering

FOTBALL 2018-10-12T09:38:56Z

Liverpool-stopper og VM-finalist Dejan Lovren er ikke imponert over det nye spillopplegget til UEFA.

Publisert: 12.10.18 11:38

Sist helg uttrykte Liverpool-manager Jürgen Klopp at han mislikte det nye Nations League.

Norske trenerprofiler som Ståle Solbakken, Nils Arne Eggen og Egil «Drillo» Olsen var uenig med Klopp og liker at det er noe å spille om .

– Bare tull

Kroatias Dejan Lovren mener det bare er tull og at det ikke finnes noe å spille om i Nations League.

– Jeg er enig med Klopp. Nations League er en tåpelig turnering, sier Lovren til 24Sata.

– Det er helt meningsløst å spille disse kampene. Det er ikke noen skikkelig turnering som du trenger å vinne, fortsetter Lovren.

– Du kan kalle disse kampene hva som helst, men faktum er at de bare er vennskapskamper.

Tomme tribuner

Kroatia ble den store overraskelsen i VM med sølv. I åpningskampen mot Spania gikk laget på et 0–6-tap. Spanjolene slo også England.

Fredag kveld møtes Kroatia og England bak lukkede dører. Grunnen er at UEFA straffet Kroatia etter at hakekors var risset inn i banen før en kamp mot Italia.

Selv om Nations League kanskje er en turnering som ikke har satt seg helt enda, så er det et faktum at både Kroatia og England er bakpå i gruppe 4 i forhold til sekspoengs-laget Spania.

Slik er denne kampen viktig for å endelig komme på vinnersporet i en obligatorisk kamp etter VM. Ettersom kampen spilles for tomme tribuner drar ikke kroatene en naturlig hjemmefordel på det viset. Og så kan det hende at gjestene er revansjesugne etter det knepne semifinaletapet i juli.

