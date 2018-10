Nær Island-sensasjon mot Frankrike

FOTBALL 2018-10-11T21:03:54Z

(Frankrike-Island 2–2) Island har sjokkert fotballverdenen gjentatte ganger de siste årene. Borte mot de franske verdensmesterne gjorde de det igjen- gjennom nesten hele kampen.

Publisert: 11.10.18 23:03 Oppdatert: 11.10.18 23:27

Kampen mellom de regjerende verdensmesterne fra sist sommer og sensasjonslaget fra Island kunne lett bli regnet som rått parti på forhånd. For det var tett mellom de franske stjernene på stadion i Guingamp torsdag, selv om VM-stjernen Kylian Mbappé startet på benken i treningskampen.

Men det så stygt ut lenge for de franske stjernene i kampen mot laget de slo ut i kvartfinalen i EM på hjemmebane for over to år siden.

Antoine Griezmann bommet og var ikke alene om å gjøre det i det franske stjernegalleriet. For det tok tid for Frankrike å våkne i denne kampen.

Etter at halvtimen var spilt var det Island som gikk opp i ledelsen etter scoring av Birkir Bjarnason.

Og 13 minutter ut i 2. omgang var det Kári Árnason som steg til værs inne i 16-meteren og sendte en nydelig heading i retning det franske målet. Ballen smøg seg inn på undersiden av tverrliggeren og dermed hadde islendingene doblet ledelsen.

Selv om Mbappé da ble byttet inn satte heller ikke det umiddelbart voldsom fart på Frankrike. Det var først da det gjenstod rundt et kvarters spilletid at det virkelig var blitt enveiskjøring mot det islandske målet og de stadig større sjansene kom for franskmennene.

Mbappé satte ballen i mål ni minutter før full tid, men ble avblåst for offside. Men etter 85 minutter kunne den franske stjerneskuddet juble for at ballen lå i nettet etter en frekk finte og et skudd som hadde gått i islandske Eyjolfsson og i mål. Den franske stjernen var tydelig stresset da han hentet ballen ut av nettmaskene og løp mot midtsirkelen.

Og til slutt i det siste minuttet før ordinær spilletid var over kom utligningen. Etter en duell i feltet ble det dømt straffe på det som så ut som hands og Mbappé gikk frem. Han klinket ballen i mål med en knallhard og meget godt plassert straffe og reddet dermed Frankrike fra en real nedtur. At dette betydde noe viste også en opphisset benk på overtid da blant annet Paul Pogba reagerte på en islandsk takling fra sidelinjen. Men applausen fra hjemmepublikum var dempet i det dommeren blåste av kampen.

Kampen ble likevel en oppreisning for svensken Erik Hamrén som på ingen måte fikk en bra start som islandsk landslagssjef. Tidligere i høst gikk de på sitt verste tap på 17 år i Hamréns debut borte da de tapte 0–6 borte mot Sveits.

– Først og fremst vil jeg be om unnskyldning til hele Island. Det er et pinlig resultat, sa Erik Hamrén etter det tapet til C More ifølge Aftonbladet .