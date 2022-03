DIRIGERER: Martin Ødegaard i aksjon for Arsenal mot Watford i Premier League sist helg.

Ekspertene om «eksepsjonelle» Ødegaard: − Arteta har bygd en scene for ham

Landslagssjef Ståle Solbakken tror Martin Ødegaard (23) blir Arsenals nye kaptein, mens fotballkommentator Henry Winter mener nordmannens Premier League-dominans handler om at han passer perfekt i manager Mikel Artetas system.

Winter – som har fulgt Premier League fra pressetribunen omtrent like lenge som ligaen har eksistert under det navnet – beskriver nordmannens siste kamper i Arsenal-drakt som «eksepsjonelle».

– Da han kom, var han om ikke en lettvekter, men en slags middelvekter, og han prøvde å bli vant med tempoet og fysikken i engelsk fotball. En finspiller, men ikke en som «såret» motstanderne. Men den siste måneden – om det handler om han har vært i «gymmen», om det er mentalt, om han er i fysisk toppform, om han skjønner enda bedre hva Arteta ønsker – har han vært enestående, sier fotballjournalisten i The Times.

På spørsmål om det handler om at Arsenals spanske manager har bygd laget sitt rundt Martin Ødegaard, snur han litt på det:

– Det handler mer om at systemet som Arteta liker (4–2–3–1), og som det aldri var tvil om kom til å bli hans valg, er perfekt tilpasset Ødegaard. Han er en enestående nummer 10. Arteta har bygd en scene for Ødegaard. Det er delvis systemet, delvis Arteta, delvis Saka, men primært er det Ødegaard som har skjønt at dette er perfekt for ham, ramser Winter opp.

Landslagssjef Ståle Solbakken besøkte nylig Arteta i London – og Solbakkens Norge-kaptein var det naturlige samtaleemnet.

– Arteta har litt det samme synet som jeg har på Martin: Han er en spiller som du vil ha på siste tredjedelen, en du skal ha mål og målpoeng ut av. Men også at han er så mye mer enn det. At han bruker løpskapasiteten og smartnessen sin i det defensive spillet, at han er blitt leder, at han stor taktisk forståelse, sier Solbakken.

– Det er ut fra det vi må forme ham. Det er problemet i Norge: Med de forventningene han har der, er han nødt til å rive på listen. Jeg ser på ham vel så mye som en «second-assist-spiller» som en assist-spiller, sier landslagssjefen – og peker på at Ødegaards beste kamper for Norge i Solbakkens første år har vært i en indreløperrolle på midtbanen i 4–1–4–1.

– Tror du Ødegaard blir Arsenal-kaptein?

– Ja! Det tror jeg. Men det er ikke opp til meg, og jeg snakket ikke med Arteta om dette, svarer Solbakken.

Tallene fra Opta viser hvor mye mer sentral Ødegaard er blitt i Arsenals spill denne sesongen kontra halvåret han hadde på lån fra januar til mai 2021.

Grafikk: www.sofascore.com

Landslagets analytiker Andrew Findlay finstuderer alle Ødegaards kamper, involveringer og tall. Men han mener vi bør se vel så mye vekk fra typisk målbare fotballstatistikker i Ødegaards tilfelle.

– Mange, egentlig for mange, vurderer ham på tall. Sånn er det med mange spillere, men hvis du ser på hva han gjør for laget, er han ofte den med den tredje eller fjerde siste ballen før sistepasningen eller avslutningen. Det er også ofte hans løp åpner plass for andre spillere. Han skaper mye problemer for motstanderen med å ta posisjoner der han ikke får ballen, sier Findlay.

Han bemerker også følgende om Ødegaards spill uten ball:

– Det er ganske tydelig og er av klar verdi for laget. Han blir ofte brukt som første press-spiller og er en nøkkel i Arsenals defensive struktur. Han er med og bestemmer organiseringen og setter intensiteten i presset, fortsetter Solbakkens assistent.

Henry Winter i The Times ser også en voldsom vekst i Ødegaards posisjon fra utlånet i fjor til nå. Det gjelder på banen, i Arsenal-hierarkiet, i avisene – og selv i London by.

– Jeg vil si at han har gått fra en 7,5 av 10 til å ligge på 8,5-9 av 10. Du ser ham i overskriftene, og starter han ikke, vil Arsenal-fansen bli overrasket, selv om de elsker Emile Smith-Rowe. Men Ødegaard fortjener å ha «10'errollen» foran ham. I mange tiår har Arsenal hatt lignende spillere: Lett å få øye på, gode med ballen, kreative, kan åpne forsvar. Jeg vet at alle elsker ham i Norge, men spørsmålet i England var om han kunne dominere en kamp, sier Times-kommentatoren og svarer på det ved å trekke frem Premier League-kampen mot Watford sist:

– Da skapte han vel fire fantastiske sjanser, sier Winter.

– Ellers krangler han ikke, han filmer ikke, han jukser ikke, han er ikke «flashy». Jeg vet ingenting om privatlivet hans, og det er jeg heller ikke interessert i. Ødegaard fremstår intelligent og som en utmerket proff. Og faren hans er vel trener, spør Times-journalisten – og har selvsagt rett i at pappa Hans Erik Ødegaard gjør seg klar til å lede Sandefjord i Eliteserien for andre år på rad.

Mens sønnen tar mer og mer for seg i Premier League.

– Jeg tror faktisk Ødegaard kunne gått i fred i Londons gater for en tid tilbake. Han ville nok blitt gjenkjent i Nord-London, som Arsenal tilhører, men nå er det sånn at han ville blitt gjenkjent overalt, tror Henry Winter.