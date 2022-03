«Arsenal-dödaren» Jota slo til igjen: Sørget for full fyr i tittelkampen

28. september 2020 (Premier League): Liverpool - Arsenal 3-1, Jota scoret 3-1, første mål for Liverpool. Kom inn etter 80 minutter og scoret åtte minutter etter at han kom inn, i sin første Premier League-kamp for Liverpool.

1.oktober 2020 (ligacupen): Liverpool-Arsenal 0-0, 4-5 etter straffer. Jota målløs av banen etter 76 minutter.

3. april 2021 (Premier League): Arsenal-Liverpool 0-3. Jota kom inn etter 61 minutter og scoret 0-1 og 0-3.

20. november 2021 (Premier League): Liverpool-Arsenal 4-0. Jota scoret 3-0-målet. Byttet ut etter 76 minutter.

13. januar 2022 (ligacupen): Liverpool-Arsenal 0-0. Jota spilte hele kampen.

20. januar 2022 (ligacupen): Arsenal-Liverpool 0-2. Jota scoret begge målene og spilte hele kampen.

16. mars 2022 (Premier League): Arsenal-Liverpool 0–2. Jota scoret 0-1 og ble byttet ut etter 56 minutter.

I Premier League mot Arsenal (for Liverpool): Mål hvert 34,2 minutt.

I alle turneringer mot Arsenal (for Liverpool): Mål hvert 61. minutt