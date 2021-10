SJEF: Stefan Strandberg (t.v) har vokst frem som en forsvarssjef under Ståle Solbakken.

Forsvarssjefen Strandberg ga klar beskjed: − Jeg var jævla misfornøyd en periode

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge – Montenegro 2–0) Norge vant til slutt 2–0 hjemme mot Montenegro, men slet til tider i den andre omgangen. Da måtte Stefan Strandberg (31) si klart ifra.

– Når jeg kjefter og smeller, er det mer for at jeg skal få en reaksjon. At noe må forandres. Vi starter kampen veldig bra. Jeg synes vi kjører over dem de første 25–30 minuttene. Så senker vi oss litt på slutten av første omgang. Den andre omgangen er veldig kaotisk, men samtidig står vi ekstremt bra imot, sier Strandberg til VG på pressekonferansen etter kampen.

– Jeg var jævlig misfornøyd en periode i den andre omgangen. Jeg synes vi sprakk veldig opp i midtbaneleddet og vant veldig få andreballer. Vi fikk mye trøkk på oss bak der. De har gode offensive spillere, det er ikke noe dårlig lag vi møter. Vi fikk kjørt oss i perioder, da er det min jobb å si ifra at det ikke var godt nok, sa han til TV 2 etter kampen.

Lyngdølen var en bauta i forsvaret og stanget unna det ene innlegget etter det andre. 31-åringen ble belønnet med en syver på VG-børsen og på pressekonferansen svarer han kontant «ja» på spørsmål om han har tatt rollen som forsvarssjef for det norske landslaget under Ståle Solbakken.

Under en noe rufsete norsk periode i første omgang ga han blant annet klar og tydelig beskjed til Mats Møller Dæhli da han mistet ballen unødvendig høyt i banen.

MÅLGIVENDE: Stefan Strandberg jubler sammen med stopperkollega Andreas Hanche-Olsen etter at førstnevnte serverte Mohamed Elyounoussi i forkant av kampens første scoring.

Da Norge foretok et dobbeltbytte like etter at timen var spilt, var Strandberg borte hos benken for å diskutere med Ståle Solbakken.

– I slike kamper er det to måter å forsvare seg på. Jeg vil gjerne at vi forsvarer oss på begge. Den ene måten er uten ball, at du er godt organisert og ligger i de riktige posisjonene og med riktig press på ballfører. Det gjorde vi for så vidt greit. Det vi ikke var gode til, var da vi vant ball. I hvert fall når du er sliten, at du ikke går for hver eneste kontring, som vi gjorde, sier Solbakken på pressekonferansen.

– Han var litt opptatt av posisjonsspillet, og jeg var opptatt av at vi måtte bruke ballen og lage noen lengre angrep, slik at vi tar lufta litt ut av kampen og forsvarer oss med ball. Og så ta de overgangsmulighetene som det er mulig å score på. Publikum presser jo også frem de overgangene, og så gjør vi det og blir slitne. Da blir det vanskeligere neste gang du gjør det, sier landslagssjefen.

Både Strandberg og Solbakken er klare på at de slapp Montenegro til svært få sjanser.

– De har én sjanse gjennom hele kampen, hvis vi skal være snille. Vi rydder godt unna og er veldig godt organisert. Det er to ting som alltid må ligge i bunn, hjerte og organisasjon. Vi fikk ikke til det gode offensive spillet vi har fått til i de tre foregående landskampene. Det satt lengre inne i dag, men noen kamper er slik. Gutta skal ha all ære for hvordan de sto distansen, sier Solbakken.

