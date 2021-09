KLAR FOR JUBILEUMSKAMP: Maria Thorisdottir fotografert på landslagets trening på Lillestrøm før VM-kvaliken mot Armenia.

Endelig blir Thorisdottir satset på i drømmerollen

LILLESTRØM (VG) For første gang på fem år blir Maria Thorisdottir (28) endelig drillet i rollen som det hun er: midtstopper. Det har gitt Manchester United-proffen et voldsomt løft.

For hun var alt annet enn midtstopper i årene i Chelsea. I Manchester United har hun fått samme rolle som på landslaget.

– Det hender jeg tenker på hvor jeg hadde vært som spiller dersom jeg hadde fått oppfølging og hadde fått rendyrket midtstopper-rollen i årene som har gått. Nå har jeg en klubbhverdag hvor jeg får små detaljer hver dag, og det er fantastisk å se hvor mye du lærer på kort tid når du blir drillet i rollen. Det er veldig bra, og det har ikke skjedd på fem år. Jeg kjenner jeg at jeg har vokst i rollen. Nå gleder jeg meg til å se hva fremtiden kan bringe i den posisjonen, sier Manchester United-proffen til VG.

Når kvinnelandslaget torsdag møter Armenia i VM-kvalik på Ullevaal Stadion spiller 28-åringen sin 50. landskamp.

– Det gjør meg veldig stolt. Jeg har vært ute med skader noen år og da er det kjekt å nå en slik milepæl nå. Så håper jeg det blir mange flere kamper.

Landslagsdebuten kommer hun aldri til å glemme. 6. mars 2015 startet hun kampen for Norge mot Island, hjemlandet til de norske kvinnenes håndballsjef, Thorir Hergeirsson - faren til Maria.

– Det kunne ikke blitt en mer spesiell kamp siden vi møtte Island på Algarve. Jeg ble kåret til banens beste og fikk Island-vimpelen. Den skal jeg henge opp når jeg flytter hjem en dag. Det var en fin debut, sier «Thoris» som også har spilt eliteseriehåndball både for Sola og Stabæk.

– Du fikk en del kritikk i starten på grunn av en del stygge pasningsfeil?

– Det får jeg da enda, sier 28-åringen og ler.

– Det er bare den typen jeg er. Jeg var jo ikke midtstopper da jeg fikk sjansen på landslaget. Jeg spilte midtbane og da kan du tillate deg å slurve med en pasning uten at det får noen konsekvenser. Jeg har lært mye på veien og jeg kjenner at nå at jeg er langt tryggere i rollen som midtstopper.

SCORET: Maria Thorisdottir for Manchester United tidligere denne måneden.

Landslagssjef Martin Sjögren mener Thorisdottirs allsidighet og kvaliteter har ført til at hun har blitt brukt i ulike roller.

– Jeg mener hun egner seg best som midtstopper. Derfor tror jeg klubbyttet var positivt for Maria. Manchester United vil bruke henne som stopper og da blir det veldig interessant å se om dette gjør at hun blir mer stabil i prestasjonene. Hun må få de kampene som trengs slik at hun kan prestere på et internasjonalt nivå, sier Sjögren.

Landslagssjefen har ikke hatt så mye å utsette på «Thoris» i årene som har gått.

– «Råemnet» Maria har prestert godt på landslaget i lang tid. Hun var fantastisk i VM i 2019 som stopper sammen med Maren (Mjelde). Så har hun fått lide av at hun ikke har fått kontinuerlig spilletid som stopper i Chelsea. Nå kan hun få den stabiliteten og kontinuiteten som trengs, mener Sjögren.

