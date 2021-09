VIF raste etter straffe: Dommeren nekter for å ha brukt storskjermen

VALLE (VG) (Vålerenga - Molde 1–1) Vålerenga raste mot avgjørelsen om å gi Molde straffe like før pause. Etter kampen tilbakeviste dommer Mohammad Aslan å ha brukt storskjermen som hjelpemiddel.

– At den vises på storskjermen, har ikke jeg noe oversikt over. Det er assistentdommeren og jeg som tar avgjørelsen, sier Aslan til VG.

Han forklarer hele situasjonen på denne måten:

– Det er min jobb som kampleder å beslutte om den er innenfor og utenfor. Først antar jeg at den er utenfor, og dermed blåser jeg frispark. Så går det noen sekunder, hvor vi bruker litt tid på å roe ned. Når vi får kontroll, er assistentdommer tydelig på at situasjonen er innenfor, og dermed konkluderer vi med straffe.

Henrik Bjørdal viste sin tydelige misnøye med dommer Mohammad Aslan.

Dommeren var to ganger borte hos sin assistent. Den første gangen stod han ved frisparkavgjørelsen, mens runde nummer to fikk ham til å endre standpunkt.

– Er han ikke tydelig på at det er straffe, også første gang du snakker med ham?

– Det er noen rammer rundt som gjør at vi ikke får med oss alt som blir sagt. Det er først når vi får kontroll på situasjonen og spillerne er borte jeg får en tydelig beskjed om at vi trenger noen sekunder ekstra og at det er snakk om en forseelse innenfor.

– Så han melder ikke det umiddelbart?

– Nei, det får jeg ikke med meg.

Molde-spiller Eirik Ulland Andersen pekte raskt på storskjermen da dommeren først markerte for frispark, og ble belønnet med det gule kortet.

– Han oppfordret meg til å se på skjermen, og det er usportslig opptreden. Det er et klart gult kort, forklarer dommeren.

Selv var Ulland Andersen usikker på om han faktisk pekte på skjermen i kampens hete.

– Jeg er faktisk usikker på om jeg gjør det. I så fall er det helt greit, men jeg synes situasjonen er så viktig og avgjørende at dommeren burde tåle at vi protesterer. I den situasjonen kan han vise litt skjønn, sier Ulland Andersen til VG.

– Hva sier han om kortet når han endrer beslutning?

– Da vil ha egentlig ikke snakke. Det er vanskelig å vite hvilke vurderinger som ble gjort, men rett skal være rett.

Like før pause oppstod den svært dramatiske sitasjonen på Intility Arena.

Molde-spiller Martin Ellingsen fikk en liten berøring av Ivan Näsberg og gikk i bakken. Dommer blåste, men pekte på utsiden va 16-meteren. Dette til store protester fra Molde-leiren, som pekte på reprisene som rullet over storskjermen. Eirik Ulland Andersen fikk også det gule kortet for dette.

Etter at protestene fra Molde-spillerne roet seg, gikk dommeren igjen bort for å prate med linjedommer og gjorde om beslutningen.

Det fikk flere til å reagere, og VIF-spillerne freste mot dommerteamet.

Dag-Eilev Fagermo var helt klar i sin tale. Dette var aldri et straffespark.

– Det går ikke an å være uenig i det når man ser bildene. Vi ser bilder både bakfra og fra siden, så den kappen Ellingsen sier han får, eksisterer ikke, sier Fagermo til VG.

– Han sier vel det for å slippe mer styr, legger han raskt til.

Wolff Eikrem står fortsatt på sitt, han også.

– Jeg synes straffen deres var billig også, så jeg tror det er hvilken blå øyne som ser, som avgjør hva man mener. Men når dommeren først dommer, er det i alle fall straffe og ikke frispark, sier Wolff Eikrem til VG.

På vei inn til pause var VIF-kaptein Jonathan Tollås Nation svært kritisk til måten straffen ble tildelt på.

– Det jeg reagerer på er at vi har bedt om VAR i eliteserien, men dette er VAR 2.0. Det er helt åpenbart at de står og ser på skjermen når den vises i reprise. Så det gjør meg forbannet. Men jeg orker ikke stå her og prate om det, sier Vålerenga-kaptein Jonatan Tollås Nation til Discovery.

– Straffesparket er soleklart. Det som er spørsmålet og problemet som er relevant her er: Brukte assistenten storskjermen til å dømme den innafor? Det vet ikke jeg, men det så slik ut, sier Eurosport-ekspert Bernt Hulsker i Fotball Direkte.

– Noen sier han gjorde det, men det vet jeg ikke. Det blir ord mot ord, legger han raskt til.

Molde-spiller Ellingsen er i likhet med Hulsker klar på at dommerteamet gjorde det rette da de ombestemte seg.

– Han er vel litt uheldig og tråkker på meg. Men er vel soleklar. Jeg snubler absolutt ikke i egne ben. Han tråkker på meg og er uheldig, sier Ellingsen til Discovery+.

Men at straffesparket i det hele tatt var klart, er det flere som er uenige i. TV 2-kommentator Kasper Wikestad skriver følgende på Twitter:

– Det straffesparket til Molde må være noe av det dummeste jeg har sett. Både straffen og det som skjer frem mot avgjørelsen.

Arrangementsansvarlig i Vålerenga, Anita Alexandersen, sier følgende om hvorfor situasjonen ble vist på storskjermen.

– Det er lov å vise én reprise av alle ting, men vi prøver selvfølgelig å sette plakat på kontroversielle situasjoner. Jeg tror det ble vurdert at denne ikke var kontroversiell, sier arrangementsansvarlig Anita Alexandersen i Vålerenga.

Hun er imidlertid klar på at hun ikke kjenner inngående hvilke vurderinger som er gjort i dette tilfellet.

Det var Henrik Bjørdal som sendte Vålerenga i ledelsen til 1–0 tidligere i omgangen. Også dette fra ellevemeteren, etter at Ola Brynhildsen var både klønete og uheldig. Det straffesparket var det ingenting å si på.

Både Vålerengas Vidar Örn Kjartansson og Moldes Magnus Wolff Eikrem og Martin Ellingsen traff metallet i den fartsfylte førsteomgangen på Intility Arena. Lagene gikk i garderoben på stillingen 1–1, noe som også ble sluttresultatet.

