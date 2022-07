FÅR «NIEREN»: Erling Braut Haaland skal spille med nummer ni på ryggen for Manchester City de neste årene.

Haaland får trøye nummer ni i Manchester City

Den norske spissen tar over nummeret til Gabriel Jesus.

Publisert: Nå nettopp

Det bekrefter Manchester City på sine hjemmesider.

Det var Gabriel Jesus som hadde trøyenummeret forrige sesong, men brasilianeren har meldt overgang til Arsenal. Derfor sto «nieren» ledig.

Ikke alle de tidligere Manchester City-nierne har hatt like stor suksess med nummer ni-drakten: Valeri Bojinov, Emmanuel Adebayor, Alvaro Negredo, Nolito og nevnte Jesus er de siste fem som har båret det ikoniske nummeret.

Haaland spilte også med nummer ni for Borussia Dortmund. Alexander Sørloth ga bort nummeret til Haaland på landslaget tidligere i år.

– Bakgrunnen for det er at det er et stort ønske og en stor kommersiell bit i det. Det i kombinasjon gjør at det har blitt noen rokader. Sørloth har frivillig fått et ett-tall foran nieren sin, også har Erling fått nummer ni, sa Ståle Solbakken til TV 2 om hvorfor han fikk nummeret på landslaget i mars.

Nordmannen og resten av Citys sommersigneringer presenteres for fansen i morgen.

Haaland debuterer trolig i treningskampen mot meksikanske Club America natt til 21. juli. Kampen ser du live på VG+ Sport.