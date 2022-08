Brann og Rosenborg videre i Champions League-kvalifiseringen

(Brann – ALG Spor 1–0, Breidablik Rosenborg 2–4) Maria Brochmann (29) avgjorde for Brann med en tidlig scoring, og Emilie Nautnes scoret hat trick for Rosenborg da de to lagene tok ett steg nærmere gruppespillet i Champions League.

Den voldsomme varmen i serbiske Backa Topola var nok noe av grunnen til at det ikke ble den helt store kampen for Brann mot ALG Spor. Temperaturen var nemlig over 35 grader da kampen ble blåst i gang, men laget som leder Toppserien gjorde det som var nødvendig for å krangle seg videre til neste steg i Champions League-kvalifiseringen.

Brochmann headet inn overlegget fra Cecilie Kvamme da kampuret viste tre minutter og 28 sekunder. En flott scoring fra seks meter etter glimrende spill. Da luktet det Brann-overkjøring i resten av kampen, men slik ble det ikke.

JUBEL: Maria Brochmann scoret kampens eneste mål.

Riktignok klarte ikke tyrkiske AGL Spor å skape all verden, men Ruth Kipoyi skapte tidvis store problemer for rødtrøyene fra Bergen.

Brann var uansett nærmere 2–0 enn AGL Spor utligning, og særlig hadde innbytter Svava Gudmundsdottir et par store muligheter alene igjennom.

Rosenborg med knallåpning

Seieren sørger for at Brann nå møter Spartak Subotica i neste kamp om tre dager, og vinnerlaget der havner i playoff (hjemme og borte) der premien er gruppespillet i Champions League.

Spartak Subotica får fordel av hjemmebane i den avgjørende kampen søndag, men laget er ikke i superform og ligger på 6. plass i den hjemlige serien. Brann leder Toppserien tre poeng foran Rosenborg.

Rosenborg fikk en kanonåpning mot islandske Breidablik, og ledet 3–0 før 20 minutter var spilt. De vant til slutt 4–2, og Emilie Nautnes ble den store heltinnen med tre scoringer for trønderne.

Hun banket inn 1–0 etter bare fire minutter, og syv minutter senere økte Cesilie Andreassen til 2–0. Før 20 minutter var spilt scoret Nautnes en ny typisk «spiss-scoring» etter å ha stått riktig plassert inne i feltet. Hun pirket også inn 4–0, og sitt tredje for kvelden, to minutter ut i andre omgang.

Breidablik reduserte etter 66 og 69 minutter, men islendingene fikk ikke det tredje målet som ville skapt skikkelig nerve i oppgjøret.

Neste hinder for Rosenborg i CL-kvalifiseringen blir vinneren av oppgjøret mellom FC Minsk og FC Slovácko. Rosenborg har fordel av hjemmebane da hele miniturneringen blir spilt på Koteng Arena i Trondheim.

Store penger

Lagene som gruppespillet i Champions League får de en god slump penger inn på konto. Deltagelse i gruppespillet gir 400.000 euro, noe som tilsvarer 3,9 millioner kroner.

I tillegg utbetaler UEFA 492.000 kroner for seier i gruppespillet, mens uavgjort gir 167.000 kroner.

Dette er øvrige utbetalinger i turneringen:

Gruppevinner: 197.000

Kvartfinale: 246.000

Semifinale: 492.000

Finale: 1.966.000

Vinner: 2.458.000