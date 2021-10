Kommentar

Én tabbe var en for mye for Solbakken denne kvelden

Av Knut Espen Svegaarden

IGJEN: Kristian Thorstvedt er ekstremt god til å bidra med målpoeng – mot Tyrkia ble det scoring.

(Tyrkia-Norge 1–1) Veldig bra. Men sannsynligvis ikke godt nok – til en VM-plass. Det er konklusjonen etter at Ståle Solbakkens landslag gjorde mye riktig, men ikke nok mot Tyrkia i Istanbul.

Morten Thorsby og Mohamed Elyounoussi hadde hver sin kjempesjanse i sluttminuttene, men dette var kvelden da Norge ikke tålte hverken en miss eller et eneste baklengsmål – men fikk det.

Ståle Solbakken, teamet hans og spillerne har likevel all grunn til å være stolte av jobben de utførte i Istanbul fredag kveld – spesielt med tanke på en verst tenkelig åpning. Nå svekket det egentlig Norges sjanser til VM-sluttspill. Men vi er nødt til å se bak resultatet her:

Det er liten tvil om at dette er et godt resultat, med tanke på alle skade-forfallene i forkant av landslagssamlingen. Og i perioder var Norge gode, spilte uten så voldsom respekt for en motstander som slo dem 3–0 da Norge spilte «hjemme», kamp-planen var god – fungerte stort sett veldig bra. Patrick Berg gjorde en fantastisk jobb i «maskinrommet» sentralt, Jens Petter Hauge, overraskelsen i laguttaket, forsvarte plassen sin med mange gode involveringer.

På venstresiden fortsatte Birger Meling og Mohamed Elyounoussi det gode samarbeidet.

Og på topp fikk vi nok et bevis på hva Kristian Thorstvedt står for: Han er – nesten – alltid involvert i det som skjer, enten han spiller på kant eller bak spiss eller som indreløper – eller som mot Tyrkia: Spiss.

Det er ikke tilfeldig at det var Thorstvedt som sto riktig plassert, da Ståle Solbakken allerede fikk tilbake investeringen sin i en dødball-trener. Den korte corneren, fra kaptein Martin Ødegaard til Hauge, et innlegg som Andreas Hanche-Olsen, synderen fra baklengsmålet etter seks minutter, headet videre – til Thorstvedt.

Og dermed var Solbakken, Hanche-Olsen og Norge i vater, fire minutter før pause.

I tillegg fikk Norge stilnet publikum, faktisk for store deler av 2. omgang også.

Det ble en 2. omgang der kreftene tok slutt, Norge hadde nok med å gjøre jobben vanskelig for Tyrkia.

Og igjen står den der som et ekstremt irritasjonsmoment: At Norge ikke fikk spille hjemmekampen sin mot Tyrkia på Ullevaal, men i Malaga. For det kan til syvende og sist være den avgjørelsen som sørger for at Solbakken ikke får de play-off-kampene han har håpet på.

Det er fortsatt muligheter, bevares. Tyrkia er ikke bedre enn at de kan miste poeng i Montenegro i november. Men Norge har igjen Nederland – i Rotterdam. Det blir ikke vanskeligere enn det. Og først er det Montenegro på Ullevaal – nå uten nok en midtbanegeneral, siden Morten Thorsby må stå over etter det gule kortet han på dro seg, litt unødvendig, mot Tyrkia.

Spillemessig, og taktisk, synes jeg Norge stadig er blitt tryggere, smartere og bedre for hver gang Ståle Solbakken har hatt spillerne på «besøk». Mot Tyrkia gjorde Norge, igjen, en god bortekamp mot en god motstander.

Men så var det disse avgjørende situasjonene da: Mot Tyrkia var det Andreas Hanche-Olsen som gjorde en feil – og Norge ble straffet. Nå gjorde Hanche-Olsen det godt igjen med målgivende til 1–1 og flere gode prestasjoner etter tabben.

Problemet er at Norge, uten både Erling Braut Haaland, Alexander Sørloth og Joshua King, bare hadde ET mål i seg i Istanbul fredag kveld.

Ståle Solbakken tålte hverken tabber eller baklengs mot Tyrkia – hvis han skulle fått med seg de tre poengene fra Istanbul.

Jeg synes likevel landslagssjefen og spillerne hans skal være stolte av den jobben som ble gjort. Norge skapte mest og var best mot Tyrkia på bortebane.

Dette laget, med Haaland snart tilbake, har fortsatt noe på gang.

Men VM kommer nok for tidlig.