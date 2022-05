Innrømmer trøbbel: − Kan bare beklage til alle som er glade i Glimt

MOLDE (VG) Det er over tre måneder siden Kaptein Ulrik Saltnes (29) følte at det tilsynelatende «uslåelige» Bodø/Glimt-maskineriet var i ferd med å få trøbbel. Trener Kjetil Knutsen tror det blir godt med en landslagspause.

Publisert: Oppdatert nå nettopp

– Jeg synes vi har hatt en nedadgående kurve siden februar. Det har vært for mye stress, og jevnt over en negativ utvikling, sier Glimt-kaptein Ulrik Saltnes til VG etter 1–3 mot Molde på Aker Stadion.

Glimt er allerede 11 poeng bak serieleder Lillestrøm, og ni bak Molde. Det hjelper litt at de har én kamp til gode, men et tredje strakt seriegull virker fjernt akkurat nå.

Redaksjonelt samarbeid Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Discovery+

– Det er ganske uinteressant hvordan tabellen ser ut, vi jakter gode prestasjoner og det er det som irriterer oss at vi ikke får til. Vi må erkjenne og akseptere situasjonen vi er i nå, og komme oss ut av den, mener Saltnes som også mener at «det ikke kan skade med en pause» nå frem til bortekampen mot tabelljumbo Kristiansund 18. juni.

Bodø/Glimt har hatt kjempesuksess de siste årene med blant annet to seriemesterskap og storspill mot blant annet Roma i Europa. Nå går det tråere i Eliteserien.

Les også Ny smell for Bodø/Glimt mot Molde: – Henger ikke sammen MOLDE (VG) (Molde-Bodø/Glimt 3–1) En snau måned etter cupfinaletriumfen tok Molde en ny seier mot Bodø/Glimt, og holder…

TUNG: Ulrik Saltnes og Brede Moe tar en prat ute på banen etter tapet mot Molde.

Knutsen: – Bare å beklage

– Vi må jobbe bra i pausen nå, men vi har mange på landslaget dessverre. Jeg kan bare beklage til alle som er glade i Glimt, og en pause passer kanskje greit for oss, sier trener Kjetil Knutsen til VG.

Bodø/Glimt vant 2–0 hjemme mot Celtic 24. februar. Litt over tre måneder senere har de ikke holdt nullen på 16 kamper – da er 4–0-seieren mot Rana i cupen ikke tatt med i beregningen.

– Dere har ikke holdt nullen siden Celtic hjemme i februar ...

– Det er et symptom på hvor vi er nå. Det er fakta nå at det ikke sitter hverken offensivt eller defensivt. Det svir og er tungt, sier Knutsen som så at Molde vant fortjent i det som skulle vært en toppkamp søndag kveld.

– Prestasjonene våre er så langt unna nå. Da blir det lite poeng, og nå er vi ikke i nærheten, sier Knutsen oppgitt.

PÅ ETTERSKUDD: Hugo Vetlesen jager Moldes Emil Breivik i søndagens kamp.

Hugo Vetlesen er blant «ferskingene» i Glimt-laget og har ikke opplevd en såpass tung periode for laget som har vunnet serien to sesonger på rad, og i tillegg imponert voldsomt i Europa.

– Sammen i dritten

Etter 0–4-tapet i Roma har det gått langt tyngre for gultrøyene, men da hadde Saltnes allerede sett trenden i lang tid.

– For laget er det kanskje den verste perioden spillemessig siden jeg kom hit, men jeg personlig har hatt det mye tyngre da jeg ikke fikk spille – dette er jo ingenting, sier Vetlesen til VG og gliser.

– Hva er galt?

– Vi slurver, taper for mange annenballer. Vi må samle oss mer og jobbe med mye. Avstandene i laget er ikke slik den skal være ...

– Vi må stå sammen i dritten og jobbe oss ut av den sammen, slår Vetlesen fast.