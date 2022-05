Dette betyr et kommersielt samarbeid.

VERDENS MEST LUKRATIVE KAMP: For to år siden var det Fulham som kunne juble over opprykk på Wembley. Søndag er det nye lodd for Nottingham Forest og Huddersfield.

Milliardkampen: − Helt vanvittig

1,9 milliarder kroner står på spill når den siste Premier League-plassen til neste sesong skal deles ut.

Publisert: For mindre enn 30 minutter siden

Her er søndagens oddstips!

Playoff-finalen har i en årrekke vært omtalt som verdens mest lukrative enkeltkamp. Et potensielt opprykk til den engelske toppdivisjonen er som et økonomisk «Nirvana» å regne ettersom tv-avtalene er astronomiske.

– Det er helt vanvittig, og det er tv-pengene som gjør det. Det finansielle gapet fra sisteplass i Premier League til førsteplass i Championship er så gigantisk. At det står mye på spill gjør ofte at kvaliteten på selve kampene blir så som så, sier Norges fremste ekspert på Championship, Eirik Aase, til VG.

Aase forteller at dette naturlig nok er kjærkomne penger for begge klubbene, men at begge drives fornuftig nok til at det ikke er «vinn eller forsvinn», slik som for eksempel klubben Derby County har vært.

– Huddersfield Town har kuttet en del i forbruket siden sist de var oppe. Ingen av klubbene gambler, slik vi stadig ser andre gjøre. Ingenting tilsier at noen av disse ikke skal gjøre det godt igjen neste år. Klubber som gambler på opprykkspengene, risikerer å ende opp med at alt krasjer. Det vil nok ikke skje laget som trekker det korteste strået på Wembley, fastslår han.

Eksperten ser ingen umiddelbare favoritter foran oppgjøret på Wembley, men innrømmer at han spesielt har latt seg imponere over det Huddersfield har prestert denne sesongen. I august trodde Aase at klubben ville kjempe mot nedrykk. I stedet kan sesongen ende med det motsatte.

– Styrkeforholdet er nok ganske likt, men Nottingham Forest er favoritt hos de fleste. Også hos bookmakerne. Samtidig har Huddersfield vært det beste laget siden jul, og de har en såpass uforutsigbar trener som kan tilpasse seg alt, at de kan ha en fordel i finalen av det. Sannsynligheten for at dette blir såpass tett og jevnt av det vil avgjøres i ekstraomganger eller på straffespark er ganske stor, sier han.

På veien mot Wembley har Nottingham Forest knust opprykksdrømmen til Sander Berge og Sheffield United. For å finne sist Forest spilte i den øverste divisjonen, må vi helt tilbake til 1999.

Den tradisjonsrike klubben, som har vunnet ligaen én gang og serievinnercupen ved to anledninger, kan med andre ord returnere for første gang på 23 år. Aase mener at det naturligvis er mange som helst ønsker seg Forest tilbake på det øverste nivået.

– Det er alltid slik at fotballsupportere ønsker seg det laget som er «nytt» for dem opp. I tillegg er det ingen tvil om at det koker vanvittig rundt Forest om dagen. Et opprykk der vil bety alt. De har hatt mørke år siden sist de var i Premier League. Det vil bety vanvittig for hele byen og regionen om de skulle klare å ta steget opp igjen, sier Aase.

Huddersfield har på sin side senket Luton Town. Mange lot seg sjarmere av Huddersfield under tyske David Wagner sist klubben var oppe i det gjeve selskap fra 2017 til 2019. Mye har skjedd siden da, forklarer Aase.

– Siden nedrykket, og spesielt i år, har de klart å snu alt som var galt. Tidligere lakk de som en sil, samtidig som de var veldig ballorienterte. Jeg har latt meg imponere over det jeg har fått se av Huddersfield, sier han.

VGs tips: Nottingham-seier

* Championship-finalen eller opprykksfinalen til Premier League om man vil spilles på Wembley. Begge lag har gode kollektiv, og det kan være at så mye står på spill at lagene ikke vil våge så mye.

* Litt under radaren ordnet Huddersfield Town seg 3.plassen i den ordinære ligasesongen, og i playoffsemifinalene slo de ut Luton med 2-1 over to matcher. Slik er Yorkshire-klubben uten tap på ni kamper (7-2-0).

* Nottinghams forvandling denne sesongen har vært et mirakel. Tidlig på høstparten var de under nedrykksstreken. Men siden slutten av september tok de fart og i vinter og vår røk de i kun tre av 23 Championship-matcher. Men de måtte ha straffer for å slå ut et sterkt Sheffield United-lag i playoffsemifinalene.

* Forrest har vist seg noe sårbare nylig, men har et lite mentalt overtak med to seirer og ett tap i innbyrdes møter denne sesongen. Begge Lag Scorer til 1,90 i odds er en mulighet. Nottinghams opptur har imponert oss mest, og i HUB-spillet er vårt forslag Nottingham-seier til 2,10 i odds. Spillestopp er kl. 17.29 og VSport2 viser kampen.