Du merker frykten, frykten for «Norges Zlatan»

Av Knut Espen Svegaarden

I FOKUS: Erling Braut Haaland – ofte i sentrum. Søndag kveld er håpet at det fortsatt er fokus på Norges lede-stjerne etter kampen mot svenskene.

SOLNA (VG) Alt handlet om Zlatan Ibrahimovic (40). Nå handler alt om Erling Braut Haaland (21).

Sverige mot Norge. Den tidligere så overlegne storebroren i fotball møter han litt brysomme lillebroren som nå er blitt såpass stor at han må tas på alvor.

Det merkes, i lokalet på Friends Arena, der svenskene, deretter nordmennene, skal ha pressekonferanse og trening, i litt forskjellig rekkefølge.

Landslagssjef Jan Andersson, selvsagt bare «Janne» på svensk, og kaptein Emil Forsberg inntar podiet først. Så kommer Norges kaptein, Martin Ødegaard. Og til slutt en ubarbert, rolig og konsentrert Ståle Solbakken.

Det merkes at det er kommet en type respekt, du hører det på spørsmålene – som ganske raskt dreier seg over på én mann, Erling Braut Haaland: «Hva er han så bra på?» «Hvordan stoppes han?» Spørsmålene går til Andersson og Forsberg. De har ikke så veldig gode svar.

BLIDE: Sveriges kaptein Emil Forsberg (til venstre) og landslagssjef Jan Andersson var i godt humør på lørdagens pressekonferanse.

Men du ser at respekten, en slags frykt, for denne giganten av en fotballspiller: Forsberg kaller han «målmaskin».

For svenskene ser at Norge kan ha fått sin «Zlatan», han som må passes på, han som kan bli den ledestjernen svenskene selv hadde i 15 år, og kom til åtte sluttspill siden Norge var i sitt siste i 2000.

Mye på grunn av Ibrahimovics scoringer (62 på 121 landskamper, 0,51 mål pr. kamp i snitt). I øyeblikket er Haaland en junior sammenlignet med et av forbildene sine, men sterke 16 mål på 18 landskamper (0,89 mål pr. kamp i snitt) er en god start for en fotballspiller som har scoringer i blodet sitt.

Og de fleste er enige om at det egentlig ikke er noen begrensninger. Selv Casper Ruuds prestasjoner må vike da spørsmålene fortsetter om Norges nye supermann, til alle det er relevant å spørre.

LIGAVINNER: Zlatan Ibrahimovic, her som seriemester i Serie A denne sesongen.

For det svenske landslaget, trygt og godt, men ofte kalt litt tråkig (kjedelig), ble med ett langt mer spennende med en type som Ibrahimovic på laget og i troppen. Svenskene måtte etter hvert endre på noen rutiner rundt samlingene sine, på grunn av oppmerksomheten rundt den svære spissen sin, han som både scoret, viste følelser og kunne si det utroligste.

– Vi får håndtere det så godt vi kan, sa Ståle Solbakken om Haaland-hysteriet, som han allerede har sett komme – og som han vet at vil fortsette.

For Norge har aldri hatt en potensielt større fotballstjerne, trolig ikke idrettsstjerne heller, fordi fotball er den største idretten, målscorerne er de største heltene, og så hjelper det alltid med et «tydelig utseende», en markant hårsveis og noen meldinger på sosiale medier og i intervjuer.

Sånn bygges en superstjerne – om han gjør det viktigste: Fortsetter å score mål.

FOKUSERT: Åge Hareide er den eneste norske landslagssjefen som har slått svenskene siden Tor Røste Fossen i 1982. Søndag kveld prøver Ståle Solbakken å bli den neste.

Sånn hadde svenskene det i mange år. 40 år gammel er Ibrahimovic i ferd med å falme noe, men han har fortsatt stor oppmerksomhet rundt seg. Sånn kan Norge ha det med Haaland de 20 neste årene, faktisk.

Faktisk, selv om 10–15 år er mer realistisk.

Men svenskene har på et vis gitt superstjerne-pinnen videre til Norge. Nå er det Erling Braut Haaland det snakkes om, på begge sider av Svinesund. Kanskje kan det gi Norge det overtaket som aldri har vært der før.

For Norge har egentlig aldri vært bedre enn Sverige i fotball. Der svenskene har VM-finale, VM- og EM-semifinale og VM-kvartfinale, har Norge en åttedelsfinale i VM som det beste. Og den eneste perioden der nasjonene har vært ganske jevnbyrdige i fotball er perioden 1994–2000, der begge var med i VM 1994 og EM 2000. Sverige var med i EM 1996 og Norge var med i VM 1998.

Både før og etter denne perioden er det svenskene som har vært best.

Søndag spiller Norge sin åttende poengkamp (kvalifisering) på svensk jord.

Norge har fortsatt til gode å vinne. Fem tap og to uavgjorte er fascisten. Selv på hjemmebane må vi helt tilbake til 1977 for å finne en norsk seier i tellende kamper.

Men Norge har nærmet seg. Under Lars Lagerbäcks ledelse – to uavgjorte i EM-kvalifiseringen (2019). Og du merker at respekten for den jobben Norge har gjort for å nærme seg, både under Lagerbäck og nå under Ståle Solbakken, den er der.

Og skal noen få det til, endelig, å vippe resultatet i Norges favør på Friends Arena søndag kveld – så er det mannen svenskene frykter mer enn de fleste – Erling Braut Haaland.