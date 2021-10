HETE KANDIDATER: Mauricio Pochettino (fv.), Antonio Conte, Zinedine Zidane og Brendan Rodgers er alle kandidater til å ta over Manchester United, ifølge ryktebørsen.

Dette er de heteste navnene dersom Solskjær skal erstattes

Zinédine Zidane (49), Antonio Conte (52), Brendan Rodgers (48) og Mauricio Pochettino er hete kandidater til managerjobben dersom Ole Gunnar Solskjær (48) må gi seg. Men nå lanseres også Graham Potter (46) som en joker.

Etter 0–5-tapet mot Liverpool søndag kveld er Solskjær under større press enn noen gang, og bookmakerne i England har oppdatert listene over hvem som er mest aktuelle til å ta over jobben dersom det blir et skifte på Old Trafford.

Flere av oddsselskapene i England har Brendan Rodgers som favoritt. Den tidligere Liverpool-manageren har gjort en meget god jobb i Leicester, men har altså kontrakt med klubben frem til sommeren 2025.

En manager som har vært koblet til Manchester United i mange år er Mauricio Pochettino, men argentineren er nå i PSG. Han erstattet Thomas Tuchel (nå Chelsea) i januar, men har ikke fått en knallstart i den franske hovedstaden. Han har kontrakt med klubben frem til sommeren 2022.

Antonio Conte og Zinédine Zidane er ledige på markedet, og naturlig nok navn som blir koblet til en eventuell ledig jobb i Manchester United. Guardian skriver i dag at Conte angivelig er et meget hett navn allerede.

Han ledet Chelsea til Premier League-gull i 2016/17, og FA-cupseier sesongen etter. Han ble Serie A-mester med Inter sist sesong.

Zidane har to ligagull som Real Madrid-sjef, og har i tillegg grafset til seg tre Champions League-titler med klubben, men vært ledig på markedet etter at han trakk seg fra Real-jobben i mai.

KOMMENDE MANAGERSTJERNE? Graham Potter (t.h.) har gjort en meget god jobb i Brighton. Her avbildet sammen med Ole Gunnar Solskjær da lagene møttes på Old Trafford i april.

Potter blir «trollmannen»?

Men TV 2-ekspert Morten Langli, og Viasat-kommentator Roar Stokke lanserer en mindre profilert manager som en god kandidat til managerjobben hos de røde i Manchester, nemlig Brightons Graham Potter.

– Zidane og Conte er gode kandidater, men jeg mener Potter er den beste fotballtreneren av de tre. Han har gått den harde skolen med begrensede ressurser og oppnådd strålende resultater – med underholdende fotball, sier Langli til VG.

– Han er en svært spennende manager. Han er taktisk fleksibel og får mye ut av spillerne. Han virker å ha personligheten og dyktigheten til å prøve seg i enda større klubber, sier Stokke til VG.

Stokke understreker at de heteste kandidatene ikke er ledige på markedet, og tenker da på Jürgen Klopp, Pep Guardiola, Thomas Tuchel, Julian Nagelsmann og Pochettino.

– Erik ten Hag gjør sammen med den sportslige ledelsen i Ajax en stor jobb. De spiller attraktiv fotball basert på å dominere med ball. Får han med seg et team med Marc Overmars og Edwin van der Sar er det en kruttsterk trio, mener Stokke.

Han mener også at Belgia-sjef Roberto Martínez burde være en god kandidat.

– Hvor lang tid tror du det tar før det blir aktuelt med et managerskifte?

– Det er umulig å si. Solskjær startet jobben med så mange plusspoeng på kontoen på grunn av legendestatusen i klubben. Klubbledelsen må ta stilling til om det finnes ledige kandidater med «garanti» for bedre resultater og prestasjoner, sier Stokke.

– Jeg tror han får resten av 2021, men det krever umiddelbar endring. Det er en tøff periode med vanskelige kamper på rekke og rad. Jeg tror Solskjær er mentalt sterk nok til å bli trigget av denne utfordringen, legger han til.