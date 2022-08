1–0: Zlatko Tripic jubler for egen scoring mot Sligo Rovers.

Tripić og Fridjónsson herjet i Vikings storseier

(Viking-Sligo 5–1) Zlatko Tripić (29) var involvert i det meste, Samúel Fridjónsson (26) var i det kunstneriske hjørnet – og 17 år gamle Edvin Austbø satte et nydelig punktum.

Den irske klubben Sligo Rovers fra Sligo, et havnested med rundt 20.000 innbyggere, ble ingen målestokk for lekne Viking-spillere.

Viking vant til slutt 5–1 og er så godt som klare for Conference League-play off, det siste hinderet til den europeiske turneringen som er rangert bak Champions League og Europa League.

17-åringen Edvin Austbø, som fikk det siste kvarteret på Viking stadion, gliste bredt etter sin første scoring for A-laget.

– Det forteller om en ekstremt glad gutt som har fått en drøm i oppfyllelse. Det er surrealistisk å gjøre det foran felt O, med 11.000 på tribunen, sier han til Aftonbladets TV-reporter.

Viking gikk rett i fletta på John Russells irske mannskap, og allerede etter åtte minutter sto det 2–0.

Zlatko Tripić og Samúel Fridjónsson ga et imponerende hjemmepublikum det de var kommet for.

– Det er nydelig. Det er magisk. Vi hadde en magisk aften mot Sparta Praha og det er sånne kvelder vi har lyst å ha, beskriver Tripić til Stavanger Aftenblad etter storseieren foran 11.600 tilskuere.

Han hadde en fot med i Vikings tre første scoringer. Først var han på riktig plass etter en retur fra Sligo-keeper Luke McNicholas. Så serverte han et innlegg til Fridjónsson, men islendingen gjorde mesteparten av jobben selv da han elegant tok seg forbi en forsvarer og løftet kula i garnet.

3–0 kom etter vakkert spill der Fridjónsson løfte kula over forsvaret til Tripić, som fant en fremadstormende Mai Traore.

4–0 var kanskje den vakreste. Fridjónsson spilte fri Niklas Sandberg med en «rabona-pasning». Sandberg klisteret den i lengste hjørne. Edvin Austbø, innbytteren født i 2005, satte 5–0, før gjestene reduserte på straffespark i sluttminuttene.

– Jeg er en arbeidsvillig kar som er villig til å jobbe hardt, og gjøre alt for å bli best, sier Austbø og beskriver seg selv som et stort talent.

I en eventuell play off venter enten slovakiske Dunajska Streda eller rumenske Steaua Bucuresti.