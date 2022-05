SPILTE SAMMEN: Steven Gerrard gir Jordan Henderson kapteinsbindet under semifinalen i ligacupen mot Chelsea i 2015.

Liverpool-kapteinen: − Mulig jeg ringer Gerrard

Liverpool holdt liv i Premier League-spenningen til siste serierunde. Søndag kan en rød legende bidra med hjelp til sin gamle klubb.

Publisert: For mindre enn 10 minutter siden

Et reservepreget Liverpool klarte brasene mot et Southampton-lag tappet for selvtillit og vant til slutt 2-1 på Saint Mary’s. Dermed kan alt fortsatt skje i kampen om Premier League-trofeet søndag. Manchester City ligger ett poeng foran og kan selv avgjøre om de vinner hjemme mot Aston Villa. Men om de roter seg bort og spiller uavgjort eller taper, samtidig som Liverpool vinner er ligagullet de rødes.

Om Villa-spillerne har noe ekstraordinært å spille for vites ikke, men på trenerebenken sitter det ihvertfall én som ikke ønsker ligagull til Manchester City. Liverpool-legenden Steven Gerrard vil kanskje få flere spørsmål om sin tidligere klubb enn om Villa før oppgjøret på Etihad, og praten har allerede gått en stund rundt akkurat dette poenget.

Etter seieren mot Southampton har Liverpool-kaptein Jordan Henderson blitt spurt om dette, og han svarer villig vekk.

– Det er mulig jeg ringer Stevie denne uken, jeg håper han kan gjøre oss en tjeneste, sier han til Liverpool Echo.

Han har vært med på tette tittelrace mot City tidligere. Også i 2019 ble serien avgjort i siste runde da City slo Brighton borte.

– Det er vanskelig. Vi opplevde dette sist da de spilte mot Brighton borte, og Brighton tok ledelsen. Publikum hos oss jublet og du skjønner hva som foregår, da er det vanskelig å konsentrere seg. Nå har vi den opplevelsen som vi kan lære av og konsentrere oss om hva vi kan gjøre.

En som heller kaldt vann i blodet på Liverpool-fans som håper på ekstra drahjelp fra Aston Villa er den tidligere Manchester United-spilleren, frittalende Gary Neville.

LER AV GERRARD-TEORIER: Den tidligere Manchester United-spilleren Gary Neville kan få det vondt igjen søndag når hans to bitreste rivaler kjemper om ligagull.

– Jeg kjøper ikke dette Steven Gerrard-greiene, at han skal dra dit og fyre opp spillerne sine sier han i en samtale med Jamie Carragher på instagram.

– Tro meg, Villa-spillerne bryr seg katten om hvem de spiller mot. De er ikke involvert i Liverpool-følelsene i det hele tatt, sier han.

– Steven Gerrard kan ikke gå inn og si: Jeg er tidligere Liverpool-spiller, vinn dette for Liverpools skyld! Spillerne vil le av ham.

Ps: Aston Villa har også de tidligere Liverpool-spillerne Philippe Coutinho og Danny Ings i troppen. Kaptein Tyrone Mings er ifølge The Mirror Liverpool-fan fra barndommen.