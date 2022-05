SUVERENE: Martin Linnes gratulerer målscorer Magnus Wolff Eikrem på 1–0. Til høyre Markus Kaasa.

Molde kjørte over Odds ti mann og vant etter omdiskutert straffe: − Beste vi har spilt på mange år

MOLDE (VG) (Molde – Odd 3–0) De fremsto sjanseløse nok 11 mot 11, og da Odd ble redusert til ti mann handlet alt om hvor mye Molde kom til å vinne.

Det ble til slutt med tre mål, og med 15 målsjanser fikk dermed norgesmesteren et lite løft i både poeng og spill etter å ha gått fra 3–0-ledelse til 3–4-tap mot Viking i helgen.

– Du vet aldri hvordan vi håndterer det. Vi hadde en skikkelig bra reaksjon. Det var klasse og beste vi har spilt på nesten mange år, vil jeg si. Og det var før de ble ti mann. Da ble vi jo nesten dårligere, fastslår Magnus Wolff Eikrem overfor VG.

Han styrte angrepene til det revansjesugne hjemmelaget, som gikk ut i hundre og skapte sjanser allerede fra tredje minutt.

De tre første forsøkene sprellet Odd-keeper Leopold Wahlstedt vekk på imponerende vis, men svensken måtte kapitulere i takt med at lagkameratene stadig forærte de blå ballen på de merkeligste steder. Birk Risa er midtstopper denne sesongen, men den tidligere vingen/backen er et angrepsvåpen for Molde på måten han vender spillet med sin presise fot.

Det skjedde på 1–0. Martin Linnes huket tak i ballen fra den gamle Odd-spilleren og trillet tilbake til Magnus Wolff Eikrem, som bredsidet inn en ledelse som etter spillets gang var fullstendig fortjent.

– Vi ser et Molde-lag som er løssluppent i 1. omgang. Da er det tempo, bevegelser og gjenvinningstrykk. Da er det særdeles bra. 2. omgang blir mer kontrollerende. Vi får såpass god tid. Jeg tror knapt keeperen vår er borti ballen i 2. omgang, sier Molde-trener Erling Moe og innrømmer at de var forbannet på seg selv etter å ha rotet bort poengene mot Viking.

Mot Odd kunne han derimot se at blomstret i kombinasjonsspillet. Eikrem og Martin Linnes skapte flere farligheter, Molde var så overlegne at det grenset til arroganse, og Ola Brynhildsen kom til mulighet etter mulighet.

Men Molde-offensiven virker å velge blindgatene foran motstandermålet. Et stykke ut i 2. omgang – etter dessuten å ha fått annullert en goal for offside – måtte han hjelpes ut med det som så ut som en lyskeskade.

I mellomtiden hadde Molde punktert oppgjøret. Sivert Mannsverk gjorde som i cupfinalen mot Bodø/Glimt for ti dager siden og scoret på straffespark, som også denne gangen var av den omdiskuterte sorten:

Odd-stopper Odin Bjørtuft lå nede feltet etter en klarering, Markus Kaasa banket et skudd i hånden på den liggende forsvareren. Det så riktignok ut til å ha styring utenfor mål, men dommer Svein Oddvar Moen trakk uansettt opp og ga direkte rødt kort til Bjørtuft, som også hadde pådratt seg gult tidligere i matchen.

1 / 4 SITUASJONEN: For denne handssituasjonen fikk Odd-stopper Odin Bjørtuft rødt kort. Bak Leopold Wahlstedt. forrige neste fullskjerm SITUASJONEN: For denne handssituasjonen fikk Odd-stopper Odin Bjørtuft rødt kort. Bak Leopold Wahlstedt.

– Jeg vil reise meg opp og bruker hendene for å reise opp. Akkurat da kommer skuddet, og jeg prøver å trekke til meg armene. Det er akkurat ikke nok, sier Bjørtuft til VG.

– Mener du at det kan være straffe for hands og ikke rødt kort – eller ingen av delene? Eller er det umulig ikke å gi rødt kort der hvis man først gir straffe?

– En utrolig vanskelig situasjon. Det er det nok for dommeren også. Det er rett og slett bare uflaks. Jeg synes det er vanskelig om det er straffbar hands. Jeg synes ikke den er straffbar, men den er innenfor 16-meteren. Den kommentaren dommeren kommer med: grunnen til at jeg får det er fordi skuddet er på vei mot mål. Men på bildene ser det ut som om den er på vei ut, svarer Odds midtstopper.

Dommer Moen forteller at han falt på det røde kortet fordi han anså det som en «redning» av Bjørtuft.

– Det er en risiko ved å legge seg ned i feltet. Det er ball i arm. For meg så er det et klinkende klart straffespark og derfor et rødt kort, sier dommerveteranen til Discovery.

Med Pål Arne Johansen som trener har Odd tapt alle bortekampene i serie og cup. «Pacoballen» rullet ikke særlig godt for på Aker onsdag kveld både før og etter de ble redusert til ti menn.

– Kampen er svak fra starten av. Litt som mot Sarpsborg våknet vi på 0–1. Da bør og kan vi utligne, synes jeg, vurderer Odd-treneren.

Molde styrte resten av tiden, i perioder sto hjemmelagets trebackslinje 30 meter fra Odd-målet og trillet seg i mellom i jakt etter åpningen. Sjansebonanzaen fortsatte etter pause.

Det ble riktignok bare med uttelling på en av dem. Magnus Grødem entret banen som Eikrem-erstatter og scoret på elegant vis innenfor samme minutt. Emil Breivik kronet en strålende kamp med en lekker, ytterskrudd målgivende da Grødem dempet ballen på brystet og styrte inn 3–0 på en venstrebensvolley.

– En sånn man har en gang i blant. Grødem og jeg har hatt god «connection» på trening i lang tid, sier 21-årige Breivik.