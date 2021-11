Kommentar

Norge brukte en omgang på å komme i gang, det kan ha kostet et VM

Av Knut Espen Svegaarden

NEI OG NEI: Alexander Sørloth på Ullevaal mot Latvia.

ULLEVAAL STADION (VG) (Norge-Latvia 0–0) Da kampen var slutt, ble det helt stille på Ullevaal. Plutselig. Resignasjonen sank kjapt inn: Norge kan trolig glemme VM med dette resultatet.

Publisert: Nå nettopp

Dette er en kommentar. Kommentaren gir uttrykk for skribentens holdning

Det var kampen som måtte vinnes. Det var kampen der Norge brukte en omgang for mye på å komme i gang. Og en omgang med en blanding av sjansesløsing og uflaks.

Og da blir det langt til VM. Nederland må etter alt å dømme slås i Rotterdam tirsdag for å få 2. plassen i puljen. Kanskje er ikke det nok heller.

Her på Ullevaal forlater et fulltallig, men skuffet publikum landslagsarenaen. Det var ikke innsatsen det sto på, fra verken spillere eller publikum. Men det var noe som manglet, en X-faktor til å avgjøre. Kanskje så vi hvor viktig Erling Braut Haaland er i akkurat slike kamper, der du må ha det lille ekstra når en kamp står og vipper.

Norge skjøt bom på Ullevaal. Sjansene var mange nok, og da er ikke Ståle Solbakkens menn gode nok. Det så altfor nervøst ut i 45 minutter.

Det var for lenge. Jeg tror et sluttspill røk, for 11. gang på rad på Ullevaal lørdag kveld.

Norge var gode etter pause mot Latvia. Men 0–0 er ikke bra nok.

Det ble en usedvanlig svak 1. omgang. Var det nerver? Det så nesten sånn ut. Marius Lode, foretrukket framfor Andreas Hanche-Olsen i midtforsvaret på grunn av evnen til å ta med seg ballen ut av forsvar, så rett og slett stressa og usikker ut.

Og evnen til å ta med seg ballen frem, den var ikke-eksisterende. I stedet gjorde han elementære feil som skapte et par halv-sjanser for Latvia. Selv makker Stefan Strandberg ble seende usikker ut, midtbanen fungerte ikke, det gikk enten for sakte eller pasningene var for upresise.

Da ballen gikk under foten på Mohamed Elyounoussi og ut til innkast i et lovende norsk angrep, da skjønte vi hvordan denne omgangen var: Svak - og ikke direkte tillitsvekkende.

Kristian Thorstvedt var et lyspunkt. Men all over var dette noe av det svakere jeg har sett av Norge siden Ståle Solbakken overtok.

Det MÅTTE bli bedring i 2. omgang, eller var VM-drømmen kun en fjern drøm. Igjen.

Bedringen kom. Definitivt. Med Joshua King inn for Morten Thorsby, la Solbakken om til 4–3–3, med Martin Ødegaard mye mer sentralt. Det hjalp. Ødegaard dirigerte og Norge begynte å skape sjanser - tre store på de 20 første minuttene etter pause.

Men ballen - den ville ikke i mål, verken fra Thorstvedt, Sørloth eller Elyounoussi.

Norge var etter hvert dominante og gode. Men ni målsjanser totalt - og null mål? Det er rett og slett for dårlig. Det er der mye av grunnen ligger til at Norge trolig bommer igjen: Uttellingen har vært for svak.

Og da Norge først scoret, fikk vi merke hva var betyr for et lag som desperat jakter en scoring: Etter lang betenkningstid, ble Mohamed Elyounoussis scoring etter 80 minutter annullert for offside.

Jeg er fortsatt usikker på om den avgjørelsen var riktig, uten at det spiller noen rolle.

Solbakken byttet inn Ola Solbakken, Norge fikk åtte minutter ekstra å spille, siden det hadde vært skader, stopp i spillet osv. Men ingen ting hjalp. Ni cornere, ni målsjanser. Norge nærmest bombet Latvia, i overført betydning.

Det endte ut i ingen ting.

Og det er ikke bra nok for å komme til et VM-sluttspill i pulje med Nederland og Tyrkia.

Det må i så fall et under til i Rotterdam tirsdag.