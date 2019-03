GLEDER SEG: Sarah Suphellen har troen foran returoppgjøret mot Barcelona onsdag. Foto: Ole Kristian Strøm / VG

LSK Kvinner-profil foran Barcelona-møtet: – Nå vet vi mer hva som kommer

LILLESTRØM (VG) Kan Lillestrøm snu Barcelonas 3–0 seier fra Spania? – Vi fikk i hvert fall øvd på opphenting i helgen, smiler midtstopper Sarah Suphellen (20).

Da lå LSK Kvinner overraskende under 1–3 mot Kolbotn, men snudde til 4–3-seier i den hjemlig serieåpningen.

– Vi har et dårligere utgangspunkt enn vi hadde trodd, men nå vet vi mer hva som kommer, sier trønderen foran kvartfinalen i Champions Leauge onsdag.

Barcelona gikk i ledelsen før det var gått tre minutter og ledet 3–0 etter 36 minutter. Nå er katalanerne på plass på atskillig kaldere Åråsen.

– Du skal aldri si aldri. Det er en del som skal til, men selvfølgelig har vi troen på at det er mulig.

I BARCELONA: Det er Sarah Suphellens hode som er gjemt bak ballen i duell med Mariona Caldentey for ei uke siden. Foto: Manu Fernandez / TT NYHETSBYRÅN

– Var Barcelona bedre enn dere hadde trodd?

– Det er vanskelig å si. Vi hadde jo sett en god del video, men det var mot spanske lag som vi ikke har noen referanse til. Og det blir noe annet når du får kjenne på det i kamp. Men vi visste jo at de var gode ballspillere.

Sarah Alexandra Lilleberg Suphellen, som er hennes fulle navn, er ikke alene som trønder i LSK. Hun kom fra Trondheims-Ørn i august i fjor og resten har vært et eventyr.

Suphellen er kanskje den eneste kvartfinalist i Champions League som også studerer medisin.

– Jeg startet i januar. Jeg har kastet meg uti det. Vi har tid til å studere, men det er samtidig to forskjellige verdener. Jeg går på Århus universitetet, og der har de vært veldig flinke til å tilrettelegge for en idrettsutøver. Jeg kan legge opp løpet litt selv. De er veldig positive og hjelper meg mye.

– Det er fortsatt fotball som er prioritet én. Samtidig vil jeg gjerne drive med noe annet også. Det er ikke mulig for oss å leve av å spille fotball. Da må vi også tenke utdanning.

Minst like spennende som LSK-Barcelona, blir møtet mellom Caroline Graham Hansen og Ada Hegerberg i møtet mellom Wolfsburg og Olympique Lyon. Etter at Lyon tidlig ledet 2–0, fikk Wolfsburg et viktig mål i 2. omgang av bortemøtet. Nå har de sjansen hjemme mot et Lyon-lag som har tatt pokalen de tre siste årene. Tyskerne er i hvert fall tent på revansj etter finaletap for Lyon både i 2016 og 2018.

Chelsea, der Maren Mjelde og Maria Thorisdottir spiller, vant 2–0 hjemme mot Paris Saint-Germain. Nå skal de til Paris. En skadet Andrine Hegerberg var hverken på banen eller på benken for PSG sist.

LSK skal forsøke å hente opp 0–3 fra første møte. I Barcelona ble Norges beste kvinnelag overkjørt. LSK var rett og slett langt unna vertene i spill-prestasjon. Tempo, kreativitet, ballbehandling. Og slik måtte de bruke ekstra krefter på å jage etter ballen.

De katalanske gjestene har vunnet fem kamper på rad, og scoret minimum to mål i samtlige oppgjør. Lot LSK få komme inn i kampen noe etter hvilen sist, tross alt. Og en dårlig Åråsen–bane i kveld inviterer ikke til nok en katalansk oppvisning.

27.03.19 12:06

