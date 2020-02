SESONGKLAR: Ola Kamara skal – endelig – starte sesongen med D.C. United. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Kamara om den norske spisskampen: – Ingen fordel for meg

Mens Erling Braut Haaland og Alexander Sørloth scorer på bestilling i Bundesliga og Süper Lig, venter fortsatt Ola Kamara på sesongstarten i MLS. Men håpet om å bli med mot Serbia lever fortsatt.

Nå nettopp

– Det er mange som herjer, og det er ingen fordel for meg at sesongen ikke har startet enda, sier Ola Kamara til VG.

Det er en knapp måned til det norske landslaget skal spille en av sine viktigste kamper i nyere tid. Serbia kommer til Ullevaal torsdag 26. mars, og er ett av hindrene Norge må over i jakten på deres første fotballmesterskap siden EM for 20 år siden.

les også Det norske idrettsunderet: – Helt ekstremt

I 2019/20-sesongen er det flere norske profiler som har vist seg fra sin beste side. Erling Braut Haaland herjet i RB Salzburg og har fortsatt i samme spor i Borussia Dortmund, mens Alexander Sørloth ligger an til å bli målkonge i tyrkisk fotball. Etter skadeplager, virker Joshua King å være på vei tilbake også.

Kampen om en spissplass i Norge-troppen har kanskje aldri vært tøffere.

VIL HA MER AV DETTE: Ola Kamara har spilt 17 kamper for Norge og scoret syv mål. Her jubler han for én av tre scoringer i privatlandskampen mot Australia i mars 2018. Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix

Vil overgå seg selv

I mellomtiden har Ola Kamara «bare» spilt treningskamper i USA. Han avsluttet pre-season med to scoringer mot Philadelphia Union, og lørdag klokken 19 er ventetiden omsider over. Da sesongåpner D.C. United hjemme i den amerikanske hovedstaden mot Colorado Rapids.

Det er en ambisiøs Ola Kamara som snakker med VG om den kommende sesongen.

– For meg er målet å score flere mål enn tidligere, sier Kamara.

les også RBK bekrefter dialog med Selnæs

Han scoret 18 mål for Columbus Crew i 2017-sesongen. Det er – målt i antall scoringer – hans beste sesong hittil.

– Jeg vil ha flere scoringer enn det i år, sier han.

– Jakter du toppscorertittelen?

– Det kan bli tøft å komme opp på det nivået. Carlos Vela (LAFC) scoret over 30 mål i fjor. Jeg sikter meg ikke inn på toppscorertittelen, men om jeg skulle være «der oppe» mot slutten av sesongen er det klart at jeg vil ha den.

SULTEN: Ola Kamara i aksjon for D.C. United mot Montreal Impact i 2019-sesongen. Han scoret to mål i den kampen. Foto: Graham Hughes / The Canadian Press

Lar seg inspirere

Han vil også ha en plass i den norske landslagstroppen til den nevnte Serbia-kampen, og er sikker på at Norge tar seg til EM.

– Det ser jo bra ut med alle de formspillerne vi har nå, og at det er hjemmekamp hjelper på. Det er klart at man ønsker å være med i troppen, men Sørloth og Haaland er helt ville, Josh (King) er på vei tilbake i form. Det er mange som kommer til å være i storform, sier han.

les også Scoret i MLS – tok kraftig oppgjør med våpenloven

– Lar du deg inspirere av det Haaland og Sørloth driver med?

– Absolutt. Det er helt sinnssykt det Haaland har gjort, og det er veldig kult å se Sørloth som slår tilbake på den måten han har gjort. Det viser at han har en ekstrem mentalitet.

Når Kamara nå tar fatt på den nye sesongen, blir det uten spillere som Wayne Rooney og Luciano Acosta. Kamara mener likevel at laget er sterkere denne sesongen.

Etter å ha returnert til MLS etter et mislykket opphold i Kina, ble avslutningen på 2019 sesongen bittersøt for Kamara. Han rakk bare å spille fem kamper for D.C. United, men scoret tre mål. Men nå har han fått en full pre-season, og er tilbake i en liga han kjenner godt.

– Litt norsk følelse

Han har tidligere spilt i Ohio-baserte Columbus Crew og Hollywood-byen Los Angeles, og bor nå i Washington D.C. Der trives han.

– Det er en veldig fin by med mye natur. Det er en litt norsk følelse av en amerikansk by, på en måte. Du har jo alt. Det er et topp sted å bo med familie, sier han.

les også Deila om New York-jobben: – Rett før jul ringte telefonen. Det endret alt.

Kamara vil ikke snakke for mye om tiden i kinesiske Shenzen, men sier at han er glad han ikke bor i Kina akkurat nå. Og det er han ikke alene om.

– Opplevelsen i Kina ... Det var mye frem og tilbake. Det var jo en bra by, men det hadde vært spesielt å være der nå. Det var min kones største frykt at det skulle bryte ut et virus, så akkurat nå er jeg glad for at jeg ikke er der.

– Og bryter det ut coronavirus i hele Europa er det ikke sikkert jeg får komme tilbake til USA hvis jeg blir tatt ut i landslagstroppen, sier han og ler.

Per Joar Hansen, assistenttrener for det norske landslaget, skriver i en SMS til VG at Kamara bare må stå på i tiden fremover.

– Vi registrerer selvsagt at hans sesong starter nå. Det er alltid en fordel å være i sesong, men han må bare stå på og prestere så godt han kan i tiden fremover. Som resten av bruttotroppen.

Publisert: 28.02.20 kl. 15:32

Fra andre aviser