SUKSESS: Ole Gunnar Solskjær fotografert på Old Trafford, hjemmearenaen til Manchester United. Foto: Peter Powell/NMC Pool / PA Wire

Solskjær om frykt for United: – Jeg bryr meg ikke i det hele tatt

Paul Scholes har uttalt at toppklubbene Liverpool og Manchester City bør begynne å «bekymre seg» for fremadstormende Manchester United. Ole Gunnar Solskjær bryr seg ikke.

Oppdatert nå nettopp

Her er våre oddstips!

Mandag kan United ta steget opp til 3. plass - bak disse to - om de vinner over Southampton.

– Er det på tide at et par lag begynner å bekymre seg for dette laget. Jeg har en hunch om at de allerede kan ha det, skrev Scholes på sin Instagram story etter seieren over Aston Villa torsdag.

Det var selvfølgelig Liverpool og Manchester City han siktet til.

På sin pressekonferanse før mandagens kamp mot Southampton ble Solskjær spurt om meldingen fra sin gamle lagkamerat - og hvordan han ser på dette.

les også Manchester City vant ankesaken i CAS: Får likevel spille i Champions League

– Vi må bare fokusere på denne sesongen. Jeg bryr meg ikke i det hele tatt om noen av de andre klubbene frykter oss. Vi må bare være opptatt av oss selv, svarte United-manageren, gjengitt av united.no.

Her kan du spille Vikinglotto og Lotto!

– Om vi fortsetter med å bli bedre, fortsetter å bygge opp miljøet på treningsanlegget, fortsetter å bygge kulturen, og plusser på med noen unggutter, noen spillere som kan utfordre de vi allerede har her, så er det selvsagt spennende, men vi kan ikke tenke så langt frem i tid, fortsatte Solskjær.

Som spiller var han kjent som superreserven, og The Athletic har en interessant gjennomgang som viser at Ole Gunnar Solskjær elsker «corona-regelen» om fem innbyttere i hver kamp.

Bare to managere, Solskjær og Liverpools Jürgen Klopp, har brukt samtlige innbyttere i hver kamp, viser gjennomgangen.

Onsdag er det Vikinglotto. 45 millioner kroner!

les også Fra massiv kritikk til hyllest: Mener United ikke har sett bedre ut siden Alex Ferguson

VG-tips: Manchester United- Southampton

* Manchester United er ustoppelige for tiden. 3-0 over Aston Villa, 5-2 mot Bournemouth, 3-0 mot Sheffield United, 1-1 ute mot Tottenham - og FA-cupavansement borte mot Norwich. United var riktignok heldige da de ble tildelt en straffe som ikke var straffe, og fikk dermed en god start i Villa-matchen.

* Fasiten er 17 strake kamper i alle sammenhenger uten tap.

* Southampton har forlengst sikret seg ny toppdivisjons-kontrakt. «Saints» har også levert noen gode resultater nylig. 1-1 ute mot Everton sist, 1-0-hjemmeseier over Man.City og 3-1 borte mot Watford. Gjestene har styrt unna bortetap i sommer, men dette er nok den tøffeste testen for laget på en god stund - i hvert på sine reiser.

Vi tror Man.Utd. tar dette, og foreslår hjemmeseier i 0–1-handikapsspill til 1,72 i odds. Spillet må kombineres, og fristen er før kl. 20.55. Kampen ser du selvfølgelig på TV 2 Sport Premium.

Publisert: 13.07.20 kl. 13:29 Oppdatert: 13.07.20 kl. 13:42

Kommersielt samarbeid VG har et kommersielt samarbeid med Norsk Tipping, som innebærer at VG får en andel av inntektene fra spill i regi av tippeselskapet på våre plattformer. Norsk Tipping har ingen innflytelse på temavalg eller innhold, som utelukkende er basert på redaksjonelle vurderinger.

Premier League S V U T M P 1 Liverpool 35 30 3 2 76 – 27 49 93 2 Manchester City 35 23 3 9 91 – 34 57 72 3 Chelsea 35 18 6 11 63 – 49 14 60 4 Leicester City 35 17 8 10 65 – 36 29 59 5 Manchester United 34 16 10 8 59 – 33 26 58 VIS MER Champions League

Champions League Europaliga

Europaliga Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser