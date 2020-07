Leeds-fan Flo om Premier League-drømmen: – Det betyr mye for oss

(Leeds – Stoke 5–0) Tabelltopp, seks poengs luke ned til playoff og fire kamper igjen. Leeds United har stø kurs mot et etterlengtet Premier League-comeback.

Mateusz Klich scoret fra straffemerket i 1. omgang, før fire mål etter pause fra henholdsvis Helder Costa, Liam Cooper, Pablo Hernandez og Patrick Bamford sørget for komfortable 5–0 mot Stoke.

Dermed er Leeds – igjen – i en god posisjon med tanke på en retur til Englands toppdivisjon, hvor de ikke har vært siden nedrykket i 2003/04-sesongen.

Under kampen mot Stoke avtalte VG å snakke med Leeds-supporteren Jostein Flo etter oppgjøret. VGs reporter rakk knapt å si «hei» før Flo utbryter:

– Det er fantastisk, er det ikke?

Selv om han, som Kjetil Rekdal, vegrer seg for å glede seg for tidlig, har han nå troen på opprykk.

– Ja, men det er sterke lag rundt. Det er fortsatt et tøft race. Alle de andre (Brentford, Fulham og West Brom) er lag i flytsonen. Leeds-fans har jo en frykt for å sprekke, men det ser ut som de skal stå løpet ut. Det betyr mye for oss Leeds-gutta, dette.

Også Rekdal, som ikke ville ta noe for gitt før Stoke-nedsablingen, unte seg en jubel-tweet:

Troner øverst

Leeds er unektelig i en god posisjon etter seieren over nedrykkstruede Stoke. Hvittrøyene er ubeseiret på de siste fire kampene – med andre ord i god form – og har nå en luke på seks poeng ned til Brentford på 3. plass. De troner øverst på Championship-tabellen, poenget foran West Brom.

– Det er litt tidlig enda, men det ser bunnsolid ut. Det kunne jo vært nærmere ti mål i kveld, sier Flo, som lar seg imponere over Marcelo Bielsa og hans fotballfilosofi:

– Det er spennende. Leeds er det beste laget i Championship, og har slått tilbake etter å ha hatt problemer tidligere i sesongen. De er sterke, altså. Det å løpe seg gjennom Championship med det ballovertaket og presspillet er spennende. Det er morsom fotball, sier Flo.

FRYD OG GAMMEN: Det var en Jostein Flo i svært godt humør som snakket med VG etter storseieren over Stoke. Foto: Helge Mikalsen

Ingen demper på feiringen

Dersom det skulle bli opprykk, 16 år etter nedrykket, vil det skje for tomme tribuner. Ingen folkefest på Elland Road, hvor de avslutter sesongen mot Charlton.

Man kan dra en parallell til Liverpool, som ikke fikk feiret sitt første ligagull på 30 år på grunn av coronaviruset.

Men det vil ikke bli et opprykk med bismak, sier Flo.

– Vi skal være glade for at vi bare får spille med coronaviruset, sier han.

– At vi er i gang er det viktigste. Jeg tror ikke tomme tribuner legger noen demper på en eventuell feiring.

FULL KONTROLL: Her jubler Leeds-spillerne for 3–0-scoringen til Liam Cooper (i midten). Foto: Mike Egerton / PA Wire

Fire kamper gjenstår før sesongen er over. Leeds skal avslutte sesongen med kamper mot Swansea, Barnsley, Derby og Charlton.

Slik ser kampen om opprykk og playoff ut akkurat nå:

Foto: Skjermdump, VG Live.

For Stoke ser det imidlertid mørkt ut i bunnen av tabellen.

– SLUTT! Ring når vi vinner. Jeg er sur, svarer humorist og Stoke-fan Einar Tørnquist når VG spør om hans tanker rundt at Stoke kun er ett poeng over nedrykksstreken.

