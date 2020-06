SKUFFET: Lars Bohinen henger med hodet under Kristiansunds storseier over hans egne menn i AaFK. Foto: Svein Ove Ekornesvåg

Bohinen etter ydmykelsen: – Vi er Eliteseriens klovn

KRISTIANSUND (VG) Lars Bohinen (50) trodde knapt hva han hadde sett da laget hans ble nedsablet av Kristiansund. Nå har treneren dårlig tid på å få AaFK-skuten på rett kjøl.

– Det er bare vondt, det er fryktelig. Og litt uforståelig. Vi får sette oss ned og tenke på hva prioriteringene blir i de neste kampene, sa Aalesund-trener Lars Bohinen etter at laget hans hadde blitt feid av banen.

Møtet med Eliteserien har blitt brutalt for forrige sesongs seriemester i Obosligaen.

De oransje og blå var ustoppelig på nivå to og satte poengrekord (74) da de rykket opp. Årets to første kamper i Eliteserien har endt med 1-4-og 2–7-tap mot fylkesrivalene Molde og Kristiansund.

– Klarer ikke å forklare det

Elleve baklengs er fasiten så langt, uten at Bohinen klarer å forstå hvorfor forsvaret lekker som en sil.

– Jeg klarer ikke å forklare det akkurat nå. I fjor var vi bunnsolide defensivt og slapp inn desidert færrest mål i Obosligaen. Selv om det er et nivå ned, så var strukturen bra og det ble nesten ikke skapt sjanser mot oss. Nå blir alt som kommer imot mål, sier treneren.

– Det er den verst tenkelige starten vi kunne fått på eliteseriesesongen. Vi har ikke så veldig god tid til å rette opp i det, fortsetter Bohinen, som tar imot Brann hjemme på Color Line førstkommende onsdag.

– Må stille vonde spørsmål

AaFK tok ledelsen gjennom et heldig selvmål av ålesundgutten Pål Erik Ulvestad. Til pause hadde imidlertid Kristiansund snudd til 3–2 og de siste 45 minuttene puttet hjemmelaget fire til. Et ydmykende tap for sunnmørsklubben.

– Vi blir passive, vi begynner å slå tversoverpasninger, vi blir unøyaktige, vi slutter å løpe, vi slutter å krige – og sakte, men sikkert glir kampen bort, oppsummerer Bohinen.

AaFK-spillerne gikk slukkøret inn i garderoben etter den skuffende kampen, men Bohinen avviser noen form for storrengjøring allerede.

– Det er tidlig i sesongen for å vaske opp, men vi er nødt til å stille noen vonde spørsmål. Det er helt logisk. Også må vi få noen ærlige svar og få et ståsted som vi kan begynne å bygge videre på. For akkurat nå er vi Eliteseriens klovn, mener treneren.

