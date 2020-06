MÅ SONE: Marcus Pedersen, her i aksjon for Strømsgodset, tilsto promillekjøring i retten i dag. Foto: Teigen, Trond Reidar/NTB Scanpix

Pedersen må i fengsel etter promillekjøring

Marcus Pedersen (30) må sone 24 dager i fengsel etter sin promillekjøring.

Oppdatert nå nettopp

HamKam-spilleren møtte i Hedmarken tingrett i formiddag hvor han tilsto å ha kjørt bil i påvirket tilstand.

Blodprøven som ble tatt av Pedersen klokken 01.35 natt til søndag 5. april viste en alkoholkonsentrasjon på 2,26 promille, går det fram av dommen.

Redaksjonelt samarbeid Dplay Se Eliteserien og OBOS-ligaen direkte på Dplay

Fotballspilleren ble stoppet en halvtime tidligere i Ringgata i Hamar.

Den høye promillen er ifølge retten straffeskjerpende.

Av veitrafikkloven går det frem at kjøring i påvirket tilstand med promillenivå på 1,2 eller høyere skal straffes med bot og ubetinget fengsel. Derfor må Pedersen sone 24 dager i fengsel.

- Det er skjerpende at han har kjørt i Hamar sentrum natt til søndag, skadepotensialet var åpenbart, skriver tingrettsdommer Bente LaForce i dommen.

I tillegg er han ilagt en bot på 52.500 kroner og fradømt retten til å kjøre bil i 2,5 år, ifølge Hamar Arbeiderblad.

les også Marcus Pedersen promillekjørte: – Glad jeg ikke kjørte på noen

– Jeg angrer veldig, sa han selv til Hamar Arbeiderblad da promillekjøringen ble kjent i forrige uke.

Pedersen har ikke bestemt seg for om han vil anke dommen.

30-åringen signerte for ungdomsklubben i begynnelsen av juni. Da hadde han vært klubbløs i drøyt et år etter at han forlot Strømsgodset.

I helgen viste Pedersen seg fram og scoret HamKams mål med et elegant saksespark i treningskampen mot Sogndal (1–1).

HamKam innleder sesongen 3. juli hjemme mot Kongsvinger.

Vi oppdaterer saken!

VG retter

I den første utgaven av denne artikkelen, stod det at Pedersen er dømt til 26 dager i fengsel. Dette ble klokken 13.03 rettet til 24 dager.

Publisert: 22.06.20 kl. 12:56 Oppdatert: 22.06.20 kl. 13:14

Eliteserien S V U T M P 1 Bodø/Glimt 2 2 0 0 10 – 3 7 6 2 Brann 2 2 0 0 5 – 1 4 6 2 Molde 2 2 0 0 5 – 1 4 6 4 Kristiansund 2 1 1 0 7 – 2 5 4 5 Sandefjord Fotball 2 1 1 0 4 – 3 1 4 VIS MER Champions League-kvalifisering

Champions League-kvalifisering Europaliga-kvalifisering

Europaliga-kvalifisering Nedrykkskvalifisering

Nedrykkskvalifisering Nedrykk

Fra andre aviser