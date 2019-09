FÅ SJANSER: Bendtner fikk få sjanser under Horneland. Han har ikke vært i kamptroppen til Rosenborg siden sjette serierunde. Foto: Bjørn S. Delebekk

Horneland avviser å ha blitt påvirket av Bendtner-klausul

Nicklas Bendtner (31) hadde en klausul i kontrakten som gjorde at han ville få en bonus dersom han ble i Rosenborg ut sesongen. RBK-trener Eirik Horneland nekter for at det har påvirket spilletiden til dansken.

– Nei, jeg tror du skjønner at jeg har større integritet enn som så, sa Horneland til VGs reporter etter kampen mot Vålerenga søndag.

Mandag morgen vil ikke styreleder i RBK, Ivar Koteng, uttale seg om størrelsen på klausulen til Bendtner.

– Vi hverken kan eller har lov til å gi ut detaljer om kontrakter, sier Koteng.

I boka til Kåre Ingebrigtsen hevdes det at Bendtner hadde en såkalt sign-off klausul som ville gitt ham et ukjent millionbeløp i bonus dersom han ble i Rosenborg ut kontraktstiden.

Etter det VG erfarer stemmer det at Bendtner hadde en klausul i kontrakten som ville bli utløst om han ble i Rosenborg til slutten av denne sesongen

For RBKs del var de nødt til å selge Bendtner innen midnatt mandag kveld, om de ville unngå å betale bonusen til en spiller som ikke har vært i troppen siden sjette serierunde. 2. september er nemlig datoen hvor store deler av verden stengte overgangsvinduet for denne gang. Kun alternativer som for eksempel Qatar gjenstod etter den fristen.

Men etter det VG forstår skal en mulig avtale med FCK ha kommet brått på Rosenborg. En skadekrise på topp hos danskene skal ha ført til overgangen. Spissene Jonas Wind og Dame N'Doye er begge ute med langtidsskader og derfor var danskene på spissjakt tirsdag kveld.

Henvendelsen og interessen fra Ståle Solbakken og co skal ha kommet sent tirsdag, og etter det VG vet skal det ha kommet svært overraskende på Rosenborg.

Et knapt kvarter før midnatt tirsdag kveld ble overgangen bekreftet av begge klubber.

I Adressa skriver kommentator Birger Løfaldli at spørsmålene om økonomien rundt Bendtner og Rosenborg har vært mange.

– Ingen har lagt skjul på at Bendtner var en dyr investering for Rosenborg da han ble hentet i 2017, men noen eksakt sum har aldri kommet ut. Om, og i hvor stor grad, Rosenborg bidrar til å betale lønn til FCK-spilleren er ett av de ubesvarte spørsmålene, skriver Løfaldli.

Nå er Bendtners tid i Rosenborg over for denne gang. I sin kommentar kaller Løfaldli Bendtners tid i Rosenborg «et kostbart mareritt».

– For Rosenborgs del er det på høy tid at eventyret fikk en ende. Når alt skal summeres opp, ble Bendtner-prosjektet dessverre slik som skeptikerne fryktet, til tross for en god start, skriver Løfaldli.

Overfor VG avviser Koteng at Bendtner ble det nevnte marerittet.

– For oss er han langt fra noe økonomisk mareritt. Han var svært delaktig i å hjelpe oss ut i Europa i 2017, og da betalte han hele regninga, sier Koteng.

