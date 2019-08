RADIOSTJERNE: Martin Ødegaard intervjues på direkten av den spanske radiokanalen Onda Cero. Foto: Arilas Berg Ould-Saada

Real Madrid-spekulasjoner etter Ødegaard-mål: – Skrives mye rart

MALLORCA (VG) – Nå får jeg virkelig testet meg, sier Martin Ødegaard (20) og sender et glis i retning VG mens han prøver så godt han kan å høre hva den spanske radioverten sier til ham på telefonen.

Nå nettopp

Kopier lenke

Del på Facebook

Del med e-post

Alle ville ha en bit av drammenseren etter at han ble matchvinner borte mot Mallorca allerede i karrierens andre La Liga-kamp fra start.

Den Real Madrid-utlånte Real Sociedad-spilleren ble stående og svare på spørsmål fra spanske journalister lenge etter at alle lagkameratene hadde gått inn i spillerbussen. Avisene skulle ha sitt, det samme skulle radiokanalene, som ga Ødegaard en telefon eller en ørepropp der han hadde direkte kontakt med programlederen for å svare på spørsmål om alt fra hvor mange spansktimer han tar i uken, til hvordan navnet hans egentlig skal uttales.

– Det er første gang jeg gjør intervjuer på spansk. Det var seigt, sier Martin Ødegaard til VG og ler.

les også Han er fortsatt unik

Det var ikke bare i pressesonen utenfor Estadi de Son Moix i Mallorca at unggutten skapte en liten storm. Den skrubbsultne Madrid-pressen kastet seg nemlig raskt over nyheten om Ødegaard-scoring, og bare noen minutter etter kampslutt publiserte avisen As en artikkel der det åpnes for at Real Madrid kan hente tilbake nordmannen fra lån allerede sommeren 2020, til tross for at planen er at han skal bli i Real Sociedad i to år.

– Ødegaard har startet som en rakett i Real Sociedad. Nøyaktig det Real Madrid håpet på, en rask tilpasning til La Liga i forkant av et mulig comeback. Klubben kan komme til å hente ham tilbake allerede neste sommer, skriver avisen om den nye «Kongen av Mallorca»:

VG vet imidlertid at det skal noe helst spesielt til for at ikke oppholdet i Real Sociedad blir på to år.

Ødegaard ler og rister litt på hodet, men er ikke overrasket over spekulasjonene i spanske medier.

– Det er sånn det er i fotballen, og kanskje enda mer her i Spania. Det skrives mye og spekuleres mye. Det er en naturlig del av det. Det er jeg blitt såpass vant med at jeg ignorerer alt sånn. Det betyr ikke så mye, sier Ødegaard og fortsetter:

– Man må bare akseptere det. Det skrives mye rart og mye som det ikke er noe sannhet i.

les også Martin Ødegaard ble matchvinner mot Mallorca: – Kanskje den største opplevelsen jeg har hatt i fotball

Det som derimot er en sannhet, er at Ødegaard får muligheten til å vise hva han kan foran nesen på Real Madrid-manager Zinédine Zidane denne sesongen. Denne uken meldte flere spanske medier nemlig at Real Madrid har sluttet å inkludere en «cláusula de miedo» (fryktklausul) når de låner ut spillere. Det innebærer at klubbens utlånte spillere ikke lenger hindres i å møte klubben de eies av, og at Ødegaard dermed kan gjøre sitt comeback Santiago Bernabéu den 24. november.

Returoppgjøret mellom Real Sociedad og Real Madrid finner sted i San Sebastián den 5. april.

– Det blir veldig spesielt om jeg får spille i en sånn kamp. Jeg synes det er naturlig å få spille mot dem når man er lånt ut. Da er man del av et annet lag. Det blir spesielt, sier Ødegaard, som ikke har hatt noe ord med i laget.

les også Ødegaard ut mot spansk VAR: – Mye «smoothere» i Premier League

– Jeg har ikke sagt noe om det. Det virket for meg som det var greit fra starten av. Jeg vet ikke om de har endret politikk rundt det, men jeg hørte aldri at det var noe problem, sier nordmannen.

Enten de vurderer å hente ham tilbake eller ikke, så er det helt sikkert at Real Madrid har fått med seg Ødegaards drømmestart på utlån. Hans første mål i La Liga var god reklame: 20-åringen både startet og avsluttet det flotte angrepet som sikret Real Sociedad sin første seier borte mot Mallorca på 16 år.

– Dette er helt der oppe. Det er kanskje den største opplevelsen jeg har hatt i fotball. Det er ikke hverdagskost dette, sier Ødegaard etter scoringen du kan se her:

PS! I samarbeid med Strive ser du 2 kamper fra storturneringen ICC på VG+ i sommer. (Redaksjonelt samarbeid)

Publisert: 26.08.19 kl. 14:52