Gjør som Hansen og Mathisen: Test VGs nedrykkskalkulator og spå utfallet her

Fem kamper vil avgjøre seks lags skjebner. Kampen for å overleve i Eliteserien har aldri vært tøffere. Nå kan du gjøre som Mads Hansen og Jesper Mathisen og spå ditt utfall av bunnstriden – eller bruke den til å holde oversikten når alt skal avgjøres.

Sarpsborg 08, Strømsgodset, Mjøndalen, Lillestrøm, Strømsgodset og Ranheim står alle i fare for å rykke ned når den siste runden i Eliteserien sparkes i gang søndag klokken 18.00. Alle lagene som er i nedrykksfare kan ende på helt lik poengsum – 30 poeng – og da kan lagenes fremtid avgjøres på målforskjell, antall scorede mål eller innbyrdes oppgjør.

Dette er de fem kampene som blir avgjørende for nedrykksstriden:

Tromsø – Stabæk

Mjøndalen – Vålerenga

Lillestrøm – Sarpsborg 08

Kristiansund – Strømsgodset

Rosenborg – Ranheim

Nå kan også du spå hvordan nedrykkskampen ender. Med VGs nye nedrykkskalkulator vil alle resultater du legger inn ha en innvirkning på tabellen. Test den selv her:

PS! Det blir garantert mye å holde styr på når kampene spilles søndag kveld, så dersom du trenger en kalkulator for å holde oversikt, kan det lønne seg å benytte seg av denne mens kampene spilles.

Tror på Mjøndalen

VGTV-profil og tidligere Mjøndalen-spiller Mads Hansen fikk teste VGs nye nedrykkskalkulator som er ute i forbindelse med den elleville bunnstriden i Eliteserien. Her er hans tips.

Tromsø – Stabæk 4–0

Mjøndalen – Vålerenga 3–1

Lillestrøm – Sarpsborg 08 1–1

Kristiansund – Strømsgodset 1–1

Rosenborg – Ranheim 2–2

De resultatene gir følgende tabell:

HANSENS TABELL: Slik tror Mads Hansen nederste del av Eliteserien ser ut etter søndagens sesongavslutning. Foto: Skjermdump, VG.

Dersom Hansen skulle få rett, vil Ranheim og Lillestrøm rykke ned, mens Strømsgodset ender på kvalikplass – på dårligere målforskjell enn Mjøndalen.

– Jeg tror alle lagene, hvis de hadde fått tilbud om playoff før kampen, hadde tatt det. Da har du i det minste en ny sjanse, og alt er opp til deg selv.

Men den tidligere Mjøndalen-spilleren insisterer på at han ikke tipper med hjertet.

– Mjøndalen har alt å spille for, og Vålerenga kan hverken gå opp eller ned på tabellen. I tillegg, tradisjonelt sett så er det stor forskjell på å være hjemme- og bortelag i siste serierunde. Man kan si at Vålerenga «endelig» kan spille med senkede skuldre, men det er ingen takknemlig oppgave som venter dem.

Samtidig sier han at det er dumt av han å tippe Mjøndalen-seier, i frykt for å jinxe det.

Hansen har mye å holde styr på søndag kveld. Han hadde sesongkort på Nadderud, Stabæks hjemmebane, i seks år. Han spilte tre år i Strømsgodset, elleve år i Mjøndalen og har en svigerfamilie som er «helt gærne» etter Lillestrøm. I tillegg har han spilt for Fredrikstad, så Sarpsborg 08 beskriver han som «en tidligere hatklubb».

– Jeg kan ikke se for meg noe annet enn 1–1 i oppgjøret mellom Lillestrøm og Sarpsborg 08. Det eneste argumentet mot at det skal ende 1–1 er at det sikkert vil oppstå enorme kontringsrom de siste ti minuttene.

Dette blir ikke den første, elleville sesongavslutning fra den norske toppdivisjonen. Her kan du få et tilbakeblikk på noen av de villeste avslutningsdagene:

Mathisen uenig med Hansen

VG snakker også med TV 2s fotballekspert Jesper Mathisen, som skal følge den dramatiske sesongavslutningen i TV 2s FotballXtra-studio. Han tror, i motsetning til Mads Hansen, at Mjøndalen går ned, sammen med Ranheim.

– Jeg tippet de to ned før sesongen også, og i vår bransje blir det ofte bom, men her tror jeg at jeg får rett. Det er viktig for Vålerenga å avslutte med en god prestasjon etter den sesongen de har hatt, og Mjøndalen skuffet veldig sist. De slipper inn veldig enkle mål. Vålerenga har ikke imponert denne sesongen, men det er et lag som skal kunne skape trøbbel for bruntrøyene. Jeg tror det blir tett, jevnt, uavgjort og nedrykk for Mjøndalen.

Her er Mathisens tips for de fem kampene:

Tromsø – Stabæk 2–1

Mjøndalen – Vålerenga 1–1

Lillestrøm – Sarpsborg 08 0–0

Kristiansund- Strømsgodset 2–0

Rosenborg – Ranheim 4–0

Det gir følgende tabell:

MATHISENS TABELL: Slik tror Jesper Mathisen nederste del av Eliteserien ser ut etter søndagens sesongavslutning. Foto: Skjermdump, VG.

Både Mathisen og Hansen har Strømsgodset på 15. plass, som gir playoff.

– Godset er et litt merkelig lag. De er veldig gode på sitt beste, men bortebane mot Kristiansund er noe helt annet enn å møte et fryktelig Brann-lag i Drammen (Godset vant 6–0 søndag). Det er fort gjort å tenke at Godset er i gang nå, men Kristiansund vil nok avslutte med stil, og Sarpsborg 08 fikk smake på hvor vanskelig det kan være å møte Kristiansund, sier Mathisen og fortsetter:

– Det blir en helt fantastisk avslutning for oss som er nøytrale, og forferdelig for dem som har følelser for et lag. Det var dette vi som følger med og jobber med dette håpte skulle skje.

Søndag klokken 18.00 skal det hele avgjøres, og VG følger samtlige kamper i VG Live.

