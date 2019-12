SJOKKERT: Haitam Aleesami. Foto: Håkon Mosvold Larsen

Aleesami om utskjelt forside: – Det er så sjokkerende

(Inter - Roma 0–0) Det ble målløst og uavgjort da Inter møtte Roma fredag kveld, i det som den italienske storavisen Corriere dello Sport omtalte som «Black Friday» i sin oppbygging til kampen. Da Haitam Aleesami så forsiden ble han ordløs.

For mindre enn 10 minutter siden

– Man begynner jo å tenke på de personene som støtter disse ideene om rasisme. Man tror ofte på det media leser, så det er nesten som å gi en bekreftelse på at de idiotene rundt omkring har rett, sier den norske landslagsbacken Haitam Aleesami til VG fra et hotell i Monaco.

Han skal møte Monaco til kamp lørdag kveld med hans klubb Amiens. Han så forsiden av avisen for første gang sammen med sine lagkamerater i Amiens, og sier at det ble mange spørrende blikk til hverandre.

– De bommer jo helt fullstendig. Det har vært sterke reaksjoner fra andre italienske profiler, men hva får man gjort med det? Media har mye makt dessverre, og den her gangen.. At det kommer fra en avis.. Jeg var sjokkert, forteller den 28 år gamle backen.

Se hva Manchester United-manager Ole Gunnar Solskjær sa om forsiden:

les også Solskjær langer ut mot italiensk forside: – Verste jeg har sett

Aldri opplevd rasisme selv

Han forteller om en rekke rasisme-hendelser i Italia. Et land han selv var spiller i da han var tre år i klubben Palermo. Han forteller at han aldri opplevde det selv da han spilte der, men at han registrerte flere hendelser. Han trekker særlig frem hendelser rundt Mario Balotelli og Moise Kean

– Det hører ikke hjemme på en fotballbane eller noen som helst andre steder. At vi har problemer med dette når vi nærmer oss 2020 er skremmende. Det skjer ikke hver helg, men én gang er én for mye. Og nå har det jo skjedd noen ganger, forteller han skuffet.

SJOKKERTE: Denne forsiden har skapt sterke reaksjoner i Fotball-Europa. Foto: Faksimile, Corriere dello Sport

Og han gir ikke slipp på at det nettopp kom fra en avis. En avis som altså er den største når det kommer til sport i Italia.

– Når det kommer fra tribunen og fra folk som kanskje ikke har mer peiling og som gjør det kanskje for å provosere. Da er det noen personer som bare er dumme, uvitende eller ignorante.

Backen fra Oslo poengterer også at dette er to profilerte personer som ofte er i søkelyset for mange andre grunner. Han sier at han tidlig begynte å tenke på de fleste andre som ikke vår like stor oppmerksom som Romelu Lukaku og Chris Smalling.

– De har nok opplevd noe tidligere, men så kan man tenke på mange som ikke har like store stemmer som blir hørt og opplever det her i hverdagen sin. Det er dessverre mange som blir rammet av det tullet her.

Publisert: 06.12.19 kl. 22:48

Mer om