DRØMMESTART: Ole Gunnar Solskjær gestikulerer til fansen etter 4–0-seieren over Chelsea i sesongåpningen. Foto: Martin Rickett / PA Wire

Solskjær-grepene som kan forvandle Manchester United: – Ti ganger bedre

MANCHESTER (VG) Blodtrente spillere, fart, ungdom, lokale røtter, lojalitet og fremoverrettet fotball – det er noen av ingrediensene Ole Gunnar Solskjær (46) har tilsatt Manchester United i sin første sesongoppkjøring som manager.

Frank Lampard oppsummerte det overfor VG to dager før nordmannen påførte ham en marerittstart som Chelsea-manager med en 4–0-ydmykelse på Old Trafford: «Jeg synes virkelig, virkelig man burde gi Ole denne sesongen og se hva han kan gjøre nå som han har hatt en oppkjøring, hentet spillere og kan innføre sine ideer på sikt».

Solskjær-kritikerne er mange i Premier League-landskapet, og en eventyrlig sesongåpning er ikke nok til å stilne alle, men én ting som går igjen når man snakker om United-manageren med menneskene som følger klubben tettest, er at kristiansunderen – i motsetning til sine forgjengere – har klart å peile ut en tydelig retning for klubben.

Et aspekt som ofte har blitt fremhevet av både Solskjær selv og hans spillere, er måten laget har trent på under sesongoppkjøringen: I løpet av sommeren har laget jobbet 50 prosent mer med høy intensitet og hatt langt flere doble treningsøkter enn de hadde under José Mourinho.

– Vi er bedre trent, vi er sterkere. Jeg tror man kunne se det i andre omgang at vi har en bedre evne til å holde kampene ut, sa Solskjær etter 4–0-seieren over Chelsea, der laget hans scoret tre mål i andre omgang.

– Mye vanskeligere trening

Løpstallene fra kampen viser også at United-spillerne la ned 107,89 kilometer i åpningskampen – flere enn Chelseas 106,63. Kontrasten er tydelig målt opp mot forrige sesong, da Cardiff og West Ham var de eneste lagene som la ned færre meter enn Manchester United i Premier League.

Etter kampen erkjente Rashford at Solskjærs sommerprogram var en av nøklene til den gode prestasjonen mot Chelsea:

– 100 prosent. Jeg tror hver eneste spiller er bedre trent. Det er den perfekte måten å starte sesongen på når det kommer til fysikk.

– I år har det vært ti ganger bedre, for å være ærlig. Som gruppe ser vi bedre rustet ut til å kunne presse uten ballen. Vi ser sterkere og bedre trent ut. Det har vært mye vanskeligere trening, men samtidig har arbeidsmengden og restitusjonen blitt håndtert ti ganger bedre, så alle føler seg bra og er i stand til å gi alt, sier Rashford, mens Andreas Pereira har sagt at han «føler seg sterkere enn noensinne under denne manageren».

Fart og «gambling»

Noe som tydelig fremgår av Solskjærs sommerkjøp, er at fart prioriteres høyt: Daniel «The Flash» James, som han blir kalt av lagkameratene, har dette som sin største styrke; Aaron Wan-Bissaka viste også sitt enorme tempo mot Chelsea; og Harry Maguire er, til tross for sin robuste fysikk, «rask, så rask», ifølge Pep Guardiola, og «har eksplosiv fart som folk ikke ser», ifølge Leicester-lagkamerat Jonny Evans.

Mangel på bevegelighet skal ha vært en av grunnene til at Romelu Lukaku ikke ble en viktig del av Solskjærs planer.

Tempoet i spillet var en åpenbaring mot Chelsea: Det tok under 16 sekunder fra United vant ballen til de scoret på hvert av de fire målene. 4–0-målet var et skoleeksempel på rask kontringsfotball: Oppbyggingen besto av fire pasninger og ni ballberøringer på 14,6 sekunder.

Ungdom er også noe Solskjær ønsker å satse på: Startoppstillingen mot Chelsea hadde en snittalder på 24,6 år, som gjorde den til den klart yngste i Premier League-runden, foran annenplass Norwich (25,2).

Uniteds snittalder i første serierunde 2019/20 mot Chelsea (4-0-seier): 24,6 år 2018/19 mot Leicester (2-1-seier): 25,7 år 2017/18 mot West Ham (4-0-seier): 26,4 år 2016/17 mot Bournemouth (3-1-seier): 27 år 2015/16 mot Tottenham (1-0-seier): 26,7 år 2014/15 mot Swansea (1-2-tap): 25,4 år 2013/14 mot Swansea (4-1-seier): 29,1 år 2012/13 mot Everton (0-1-tap): 27,3 år 2011/12 mot West Bromwich (2-1-seier): 24,5 år Vis mer

Det var også det yngste United-laget i en åpningsrunde på åtte år, siden 2011/12-sesongen under Sir Alex Ferguson, da en 20 år gammel David de Gea og hans lagkamerater utgjorde en startoppstilling mot West Bromwich med snittalder på 24,5 år.

– Du kan kalle det gambling. Jeg er bare trofast til det jeg tror på, sa Solskjær på pressekonferansen før sesongstart, da han varslet at spillere som Mason Greenwood (17) kommer til å få betydelig med spilletid denne sesongen.

Lojalt og lokalt

Han er også veldig opptatt av at også spillerne er trofaste til den tydelige retningen han ønsker at klubben skal gå i. En kilde innad i United understreker dette aspektet i «Solskjær-metoden» overfor VG:

– Det er viktig at spillere kjøper filosofien hans, og at klubbens «kultur» forbedres og respekteres.

I den forbindelse er Solskjær glad i å dyrke egenutviklede spillere, og mot Chelsea startet han med fem spillere fra United-akademiet: Scott McTominay, Paul Pogba, Andreas Pereira, Jesse Lingard og Marcus Rashford. I tillegg var Greenwood og Axel Tuanzebe på benken.

– Det er eksepsjonelt. Dette er «the United way». Dette er Manchester Uniteds DNA. Vi har et ungt lag med friskt blod, og det er det klubben har trengt, sier Pereira til Southern China Morning Post.

Trolig kommer ikke United til å kaste seg over svindyre stjernespillere i like stor grad som tidligere: Solskjær ønsker seg spillere som har et brennende ønske om å spille for klubben, og som ikke prioriterer penger foran æren av å representere «de røde djevlene». Det forklarer hvorfor han ikke ønsket å strekke seg lengre for å hente Paulo Dybala, og kan også forklare hvorfor det spekuleres i at han ønsker å kvitte seg med lagets best betalte spiller Alexis Sánchez.

Publisert: 16.08.19 kl. 03:41 Oppdatert: 16.08.19 kl. 04:10